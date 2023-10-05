Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap: "Hacivat - Karagöz oyunu gibi" | Manchester'da yaşananlar hakkında sert sözler: Ahlaksızlık

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün Ekmas Group ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rams Park'ta düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Başkan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"HACİVAT - KARAGÖZ OYUNU GİBİ"

"Fenerbahçe Divan Başkanı Uğur Dündar moderatör, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise konuktu. Ali Koç'un ithamlarının içeriğinden çok bu kompozisyona dikkat etmek lazım. Bugüne kadar sayın başkan tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat-Karagöz orta oyununu hatırlattı.Bitmek tükenmek bilmeyen ithamlar vardı. Ben daha fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum."

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"DOĞRUYSA GEREKÇELERİNİ ORTAYA KOYMASI LAZIM"

Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli baskı altına almaya çalışan bir başkan! hem sistemi, hem de TFF'yi. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan! Aynı zaman kendisi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı! Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIYOR MU?

"Geçtiğimiz hafta 4 büyük kulübün başkanı olarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyarete gittik. Konu kulüplerin mali yapısının nasıl düzeleceğiydi. Şöyle bir algı var, bu algıyı düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Kulüplerin gereksiz bir harcama içinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak biz iyi transferler yapıyoruz. Kulüplerin istenen başarıyı yakalaması ve Avrupa'daki mücadelesi için bu gerekli. Galatasaray'ın daha önce yapılan yapılandırmak anlaşmasının esnetilmesi için de sayın bakanla müzakere ettik. Sayın bakana bu anlaşmadan çıkmak istediğimizi ifade ettim. Projelerimizi sayın bakana anlattım. Bu anlaşmadan çıkma arzusu olan tek kulüp Galatasaray. Geçmişte bu anlaşmanın faizinin çok uygun olduğu söylendi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu durum da ortadan kalktı. Galatasaray bu anlaşmadan çıkmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hedefe emin adımlarla gidiyoruz ve çok kısa sürede çıkacağız."

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"TETE TRANSFERİ LEGAL"

"Tete transferi son derece legal bir transferdir. Öyle olmasaydı federasyon Türkiye'de oynama iznini vermezdi. Uluslararası kuruluşlardan bu konuyla ilgili görüşler aldık. Herhangi bir endişemiz bulunmuyor. Oyuncusunu kaybeden her takımın belli bir yaklaşımı vardır. Konuyla ilgili endişemiz bulunmuyor."

Başkanvekili Erden Timur ise Manchester dönüşü havalimanında kafileye yaşatılan zorluklar hakkında sert konuştu.



Timur'un sözleri şöyle;

"Sistematik bir durum uygulandı. Vize sürecinde, İngiltere'ye girişte! Çıkarken, iş zıvanadan çıktı. Konu gösterilen davranış! Suçlu gibi, ahlaksızca, terbiyesizce davranışlar oldu. Bu Türkiye'ye karşı bir tavır. Ve bu kabul edilemez. Kimsenin öyle bir haddi yok! Orada gereken tepkiyi gösterdik. Herkes geçtikten sonra 1 saat bize o tavırları yapanları hizaya getirmek için çalıştık. Devletimize bu durumu bildirdik, hukuki hakların kullanılmasına kadar devam etmemiz gerekiyor. Bir daha yapamasınlar! Gereken yapılacak! Futbol sadece futbol değildir. Ülkenize gösterilen tavır, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan önemli"

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