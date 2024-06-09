Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a cevap! "Kendisi destede yok..."

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Sözlerine Fenerbahçe Kongresi ile başlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; "Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı..." dedi.

Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın katıldığı canlı yayınla ilgili; "Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu. Yayın zaten zamanında bitmedi, kesildi diye düşünüyorum. Onlara tavsiyem Türk spor tarihini öğrensinler, gelip açtığımız sergiyi gezsinler. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar..." diye konuştu.

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ALİ KOÇ'A: "ZENGİN ÇOCUĞU" - AZİZ YILDIRIM'A: "DESTEDE YOK"

Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında; "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin..." dedi.

Aziz Yıldırım için ise; "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, dün gece katıldıkları canlı yayında Dursun Özbek ile ilgili konuşmuştu.

Galatasaray sosyal medya hesabı da "Şampiyon ikili" paylaşımı yaptı.