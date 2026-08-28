Dursun Özbek'ten Aleksey Batrakov açıklaması!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rus basınından Sport-Express’e verdiği röportajda sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lokomotiv Moskova’dan transfer edilen Aleksey Batrakov hamlesini değerlendiren Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi’ndeki beklentilerini paylaştı.

"10 numara" gibi sorumluluğu yüksek bir pozisyon için neden özellikle Aleksey Batrakov’u transfer etmeye karar verdiniz?

Onu takip ediyorduk ve kendisinden çok memnunduk. Ayrıca bir “10 numara” arıyorduk. Bu iki faktör bir araya geldi ve onu kadromuza katmayı başardığımız için çok mutluyuz.

Batrakov’un Galatasaray’da uzun yıllar forma giymesini mi bekliyorsunuz, yoksa onu ileride Avrupa’nın önde gelen liglerine çok daha yüksek bir bedelle satılabilecek bir yatırım olarak mı değerlendiriyorsunuz?

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Hayır, Aleksey’in Galatasaray’da uzun yıllar forma giymesini ve kulübümüze başarılar kazandırmasını umuyoruz. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Ben de bu geleceğin bizimle olmasını tüm kalbimle diliyorum.

25 milyon euro büyük bir para. Bu bedeli hak edip etmediği konusunda hiç şüpheye düştünüz mü?

Hayır. Aleksey çok genç ve yetenekli. Tekrar ediyorum, bize uzun yıllar boyunca katkı sağlayabilecek bir oyuncu.

Yakında Barcelona ve PSG gibi devlerle karşılaşacaksınız. Sizce Batrakov, şimdiden bu seviyedeki maçlarda forma giymeye hazır mı, yoksa adaptasyon için biraz zamana ihtiyacı var mı?

Bence hazır. Hatta Galatasaray’daki ilk antrenmanlarını izlerken buna ikna oldum. Antrenmanlarda bende büyük bir izlenim bıraktı.

Kulübünüzde Osimhen, Sane, İlkay Gündoğan gibi birçok yıldız futbolcu forma giyiyor...

Evet, çok iyi oyuncularımız var ve daha da fazlası olacak.





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Galatasaray için bu Şampiyonlar Ligi’nde hangi hedefi belirliyorsunuz?

Bildiğiniz gibi, geçen sezon son 16 turuna kaldık. Bu sezon en azından bir adım daha ileri gitmek, son 16 turuna ulaşmak istiyorum. Aslında hayalim, bir gün Galatasaraylı futbolcuların Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığını görmek.

Gerçekten mi?

Evet ve bunun imkânsız olduğunu düşünmüyorum. Batrakov’un da takımımızı yeni bir seviyeye taşıyacak oyunculardan biri olacağına inanıyorum.