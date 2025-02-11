Dursun Özbek'ten Adana Demirspor maçı için açıklama: 'Artık yeter!'

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Galatasaray'da kadın futbol takımının forma kol sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi.

Törende sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk anlaşması için Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarka SPOINT ile kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu anlaşması için buradayız. Galatasaray markası sadece erkek futbolunda değil, diğer tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bugün yaptığımız anlaşmanın hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağına yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR

"Pazar günü bir maç yaptık ve tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirebilecek bir şey yok. Olayın perde arkasını, ne şekilde vuku bulduğunu değerlendirmek gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar futbolun nasıl oynandığı, oyuncuların performansının değerlendirilmesinin dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provokatif hareketler. Futbolun nasıl oynandığından ziyade konunun amacının saptırılmak suretiyle Galatasaray camiasını üzmektedir. Futbolun bu şekilde anılması ülkenin marka değerine verdiği gibi negatif algılara sebep olmaktadır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Bu tavırların Türk futbolunun geleceğini kararttığının bilincinde olmamız gerekiyor."

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"BÜTÜN PAYDAŞLARA SESLENİYORUM, ARTIK YETER!"

"Türkiye'de huzur ve birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu dönemde, futbolun içine bu tip husumetleri sokacak söylemlerden kaçınmalıyız.! Bütün paydaşlara sesleniyorum, artık yeter! Futbolun futbol gibi olması ve keyif vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ve bir ağabeyler, kardeşleri olarak şunu söylüyorum; artık bu tip tutumdan vazgeçelim! Bunun faydası yok, geçmiş yıllarda gördük. Sahada başarıyı yakalayan şampiyon oldu. Futbolu sportif amaçla yapan kişiler başarılı oldu."

"TÜRK ADALETİ GEREKENİ YAPMALI"

"Bambaşka olayları futbolun içerisine sokmanın hiçbir faydası yok! Herkesin söylediği gibi bizimde söylemlerimiz olabilir! O insanlar, şu, bu diyebiliriz ama bunlar geçmişte yapıldı ve fayda üretmedi. Denenmiş şeyleri deneyerek, farklı sonuçlar beklemeyelim! Provokasyona çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım! Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim! Olayı aydınlatacak, Türk toplumunun önünde yapılacak söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Olayların açıklığa kavuşması gerekiyor."

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DERBİYİ YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bu işe eğil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli."