Dursun Özbek'e olay sözler: Benim için başkanlığı bitmiştir

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, karaborsa bilet satışı iddiasına yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

İfade vermek için Savcılığa çağrılan Hayri Kozak, HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Benim ifade vermeme neden olan kişi Dursun Özbek'tir ve benim için başkanlığı bitmiştir. Ben 80 yaşına birkaç yıl kalmış, çok iyi bir Galatasaraylıyım. Dursun Özbek diye birini artık tanımıyorum" dedi ve bundan sonraki Divan Kurulu toplantılarına da katılmayacağını kaydetti.

"SÖYLEDİKLERİ BANA ÇOK AĞIR GELDİ"

Son divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek'in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı değerlendiren Hayri Kozak, "Söyledikleri bana çok ağır geldi. Ben Galatasaray için yaşayan bir insanım. Dursun Özbek benim için artık yok hükmündedir. Bundan sonraki divan kurulu toplantılarına da katılmayacağım. İnsanlar inanmıyor ama artık böyle" ifadelerini kullandı.

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Hayri Kozak

"TÜM TÜRKİYE'YE AÇIKLAYACAK"

Galatasaray'ın ağustos ayı divan kurulu toplantısında konuşan Hayri Kozak, "18 tane Galatasaraylı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya çağrıldı. İçinde yöneticiler var. Bilet milet hikayeleri var ya, milyonların döndüğü olaydır, öyle böyle bir olay değildir. Bu soruşturma tamamlanınca Cumhuriyet Savcılığı, tüm Türkiye'ye açıklayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZBEK: "HAİN SALDIRILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM"

Hayri Kozak'ın açıklamalarına sert bir yanıt veren Başkan Dursun Özbek ise "Sevgili Hayri Ağabey geldi konuştu, düşüncelerini dile getirdi. Konuşmamın başında bir şey ifade ettim; dışarıdan gelen iftiralara, hain saldırılara karşı dikkatli olalım, tek yumruk olalım. Bu yönetim mayıs ayında seçilmiş, 2.5 ay civarında hizmet veren bir yönetim. Birisi sosyal medyada, YouTube'ta bir şey söylüyor. Ne aslı ne astarı var. Her yere başvurduk herhangi bir soruşturma yok. Asparagas haberlerin arkasına takılıp Galatasaray'ı buradan, hem de Hayri Ağabey gibi birinin konuşup ifade etmesi son derece kötü. Biz tenkitten, hatalardan kaçan kişiler değiliz. Eğer bir yanlışımız varsa elbet kabul ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek suç duyurusunda bulunmuştu.