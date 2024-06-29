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Dursun Özbek’e ait otelde yangın paniği

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#Dursun Özbek#Galatasaray#Otel
Dursun Özbek’e ait otelde yangın paniği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 19:21

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ait otelin arkasında bulunan restoranın depo bölümünde yangın çıktı.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ait otelde yangın çıktı. Otelin arkasında bulunan restoranın depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yükselen duman paniğe neden oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Taksim Talimhane’de bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ait Point Hotel’in arka kısmındaki restoranda meydana geldi. Restoranın depo bölümünden dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesi ile birlikte yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının merkezine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yoğun çaba sarf etti. Balta ve elektrikli testere yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Olayın ardından depo bölümünde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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#Dursun Özbek#Galatasaray#Otel

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