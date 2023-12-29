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Dursun Özbek ve Ali Koç'tan ilk sözler

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 22:38

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesinin açıklanmasının ardından toplantı gerçekleştirdikleri otelden ayrıldılar. 

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından da Süper Kupa’nın ileri bir tarihe ertelendiği ortak bir yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantının yapıldığı otelden ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Gerekli açıklama yapıldı. Biz dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Yazılı açıklama yaptık." dedi.

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

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