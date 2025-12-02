×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dursun Özbek#Abdullah Kavukcu#Galatasaray
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 17:14

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararları için TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne saat 14.30 sularında gelen Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.

Görüşmede, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararları ile ilgili eleştirilerini dile getirdiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası resmi transfer teklifi yaptı Reddedilemeyecek maaşGalatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası resmi transfer teklifi yaptı! Reddedilemeyecek maaşHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dursun Özbek#Abdullah Kavukcu#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!