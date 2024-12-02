×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dursun Özbek: Tüm maçlarımıza Oğuzhan Çakır’ı verin

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Dursun Özbek: Tüm maçlarımıza Oğuzhan Çakır’ı verin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’ya sert sözlerle yüklendi.

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından hakeme, TFF’ye ve MHK’ye yüklendi. “Türkiye’de futbol Galatasaray’a karşı oynanan bir oyundur” diyen Özbek, şunları söyledi: “Bugün bir oyun seyrettik. Eyüpspor’u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanını, MHK Başkanını, tebrik ediyorum! Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz! Bu maçta bunu anladık. MHK Başkanına sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır’ı tüm maçlarımıza verin. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır’ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım.”

TFF’Yi HAKEMLERi VE MHK’Yi DE YENMELiYiZ

Haberin Devamı

Dursun Özbek, “Bu maçta şunu anladık; bizler hedefe gideceksek TFF’yi MHK’yi, hakemleri, rakipleri, herkesi yeneceğiz. Başka çaremiz yok. TFF Başkanı TV’ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda, yalılarda Galatasaray konuşuyor. Galatasaray ne yapmış size! Galatasaray’a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Hodri meydan” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!