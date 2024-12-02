Dursun Özbek: Tüm maçlarımıza Oğuzhan Çakır’ı verin

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından hakeme, TFF’ye ve MHK’ye yüklendi. “Türkiye’de futbol Galatasaray’a karşı oynanan bir oyundur” diyen Özbek, şunları söyledi: “Bugün bir oyun seyrettik. Eyüpspor’u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanını, MHK Başkanını, tebrik ediyorum! Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz! Bu maçta bunu anladık. MHK Başkanına sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır’ı tüm maçlarımıza verin. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır’ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım.”

TFF’Yi HAKEMLERi VE MHK’Yi DE YENMELiYiZ

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Dursun Özbek, “Bu maçta şunu anladık; bizler hedefe gideceksek TFF’yi MHK’yi, hakemleri, rakipleri, herkesi yeneceğiz. Başka çaremiz yok. TFF Başkanı TV’ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda, yalılarda Galatasaray konuşuyor. Galatasaray ne yapmış size! Galatasaray’a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Hodri meydan” dedi.