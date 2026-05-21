Dursun Özbek tek tek açıkladı! Icardi'nin durumu, Barış Alper ve yabancı kuralı...

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, yabancı kuralı, transfer çalışmaları ve Icardi'nin durumu hakkında konuştu.

Dursun Özbek, gündemdeki konuları HT Spor'da katıldığı canlı yayında değerlendirdi.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Şampiyonluk kesinleşmediği sürece, ne şampiyon olduk havasına girerim ne de arkadaşlarımın böyle bir hava içinde olmasını isterim. Antalyaspor maçına kadar hiçbir zaman böyle bir ambiyansa girmedim. Kırılma noktası bir sürü maç var. Önemli maçlardan biri evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçı. Kazanınca büyük mutluluk yaşadık.

O MAÇA ÇOK ÜZÜLDÜM

Bu sezon Antalyaspor maçı beni çok heyecanlandırdı. Juventus maçı da çok güzeldi. Neden Antalyaspor maçını söyledim. 3. haftada liderliği aldık... Sonuna kadar getirdik, o maçta heyecanlandım. Kocaelispor deplasmanındaki maça çok üzüldüm. Konyaspor'a kaybettiğimiz maça da üzüldüm. O iki maç üzdü. Hayatın akışı içinde bunlar var. Bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok.

ICARDI'NİN DURUMU

Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek.

ICARDI 'OYNAMA GARANTİSİ' İSTEDİ Mİ?

Böyle bir şey olamaz! Bunu kim soruyor, taraftar mı, siz mi? Bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez! Bu zaten spor düşüncesine aykırı! Kimsenin Galatasaray'dan bunu isteme haddi de olamaz! Bütün kulüplerde de böyledir.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Victor Osimhen'i önce kiraladık ve muhteşem performans gösterdi. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdi. Galatasaray'da kalacağını söyledi ve Napoli'da konuşmaya başladık. 75 Milyon € çıkış maddesi var ve bu yönde transfer hamlesine başladık. Napoli Kulübü, Osimhen'in kulübü için teminat istedi. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Zaten normalde prosedürler çok sert! KOÇ ile ortak olan UniCredit'in Genel Müdürü'nü kendilerine rehber tutmuşlar. Bir kısmını peşin ödedik, bir kısmını kendi şirketimden verdim. 35 Milyon € kendi şirketimden... Bu anlamda çok zor bir transferdi. Osimhen gösterdiği performansla bu paraları hak ettiğini gösterdi. İkinci bir nesli de şimdi Osimhen, Galatasaraylı yapıyor. İyi ki almışız... Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi.

BARIŞ ALPER'E İLGİ VAR

Barış Alper Yılmaz için resmi teklif yok ama ilgi var. Birçok oyuncumuz ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Zaman zaman izlemeye geliyorlar. Takım omurgasını bozmadan, takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Galatasaray zaten finansal olarak belli bir seviye üstüne çıktı! Bir oyuncuyu satarsanız, yerine yine paralar ödeyeceksiniz. Galatasaray'ı riske sokmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜ

Ederson'un transferi söz konusuydu, kararımı Uğurcan Çakır'dan yana kullandım. Fikrimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bonservisi nedeniyle eleştirildik ama bugün herkes iyi bir transfer olduğunu ve bu rakımı hak ettiğini kabul ediyor. Galatasaray'da performansı da arttı. Dünya Kupası'na da gidecek. Milli Takım oyuncularının hepsine başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmayacaklar.

OKAN BURUK'U ÇOK SEVİYORUZ

Okan Hoca, Galatasaray'da doğmuş ve gelişmiş bir futbolcuydu. Büyük hizmetleri var. Teknik direktör olarak da hizmet etmeye geldi. Son derece başarılı bir çizgisi var. Galatasaray'a layık, Galatasaray'a hizmet etmekten keyif alan başarılı bir teknik adam. Kendisini çok seviyoruz. İnşallah birlikte daha çok şampiyonluklar kazanacağız.

YABANCI SINIRI

10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır! TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım! Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizde böyle kısıtlaması yok. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye değil; Süper Lig'deki tüm takımlar için uygun değil! İnşallah TFF bu uygulamada değişikliğe gider! Aksi halde, transferde istediğiniz seviyede oyuncu alamıyorsunuz. Düzeleceğini ümit ediyorum. Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecektir konu... Sadece Galatasaray'ın düşüncesi değil bu durum. Diğer kulüplerde az mı yabancı oyuncu var? Nasıl olacak? 10 ile sınırladıysan diğer oyuncular ne olacak? Bedavaya gönderecek ya da üzerine para verip gönderecek. Bunların düşünülmesi gerekirdi. Tekrar TFF'nin gündemine gelecektir ve değişir.