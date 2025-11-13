Dursun Özbek: Süper Kupa finali Şanlıurfa'ya alınsın

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’nin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finalinin Şanlıurfa’da oynanmasını istediklerini söyledi.

Geçen yıl aynı ilde organize edilen Süper Kupa finalinin Fenerbahçe’nin 2. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldığını hatırlatan Özbek, “Olimpiyat Stadı’nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var. Şanlıurfa’da yarım kalan bir final var. O itibarla belki, o hikayeyi bu sene tamamlayabiliriz” dedi.

Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımıyla yapılacak Turkcell Süper Kupa’nın yarı finallerinde Galatasaray, Trabzonspor ile, Fenerbahçe de Samsunspor ile karşılaşacak.