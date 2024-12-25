Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında traktöre bindi

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Başak Traktör, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu ile sarı-kırmızılı sporculardan Ayşe Cora, İlkin Aydın, Yasemin Güveli ve Meltem Yıldızhan katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün Balıkesir'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlayan Özbek, Gaziantepli vatandaşlara da selam gönderdi.

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Galatasaray kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu için bir arada olduklarının altını çizen Özbek, "Başak Traktör çok geniş bir yelpazeye sahip, dünyada önemli bir yeri var. Galatasaray markasıyla yeni başarılara ulaşmak için bir araya geliyoruz. Bu anlaşma için ASKO Holding'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene hem kadın basketbol hem de kadın voleybolda önemli hedefler koyduk. Bu doğrultuda ilerliyoruz. ASKO Holding, verdikleri destekle hayallerimize ulaşmaya katkıda bulunacaklar. Anlaşmamızın Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2024'ün son günlerine geldik. 2025 yılının ülkemiz, insanlarımız ve Galatasaray için hayırlı geçmesini, başarılarla dolu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak"

Amatör branşlarda başarılı olduklarını vurgulayan Özbek, hedeflerine ulaşmak için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Yönetim kurulu olarak tesisleşmeye çok önem verdiklerini dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bu yana bir dönemde tesisleşme hamlesi yapıldı ama son 50 senede bazı eksiklerimiz var. Geçmişte yapılan tesisler, o gün itibariyle ülkenin önde gelen tesisleriydi. Bu tesislerin yenilenip bir merkezde toplanması lazım. Florya'daki tesisimizi stadımıza 5 dakikalık mesafedeki Kemerburgaz'a taşıdık. Kısa bir süre sonra oraya taşınacağız. Gençleri yetiştirdiğimiz akademi binamızın da yakında temelini atacağız. Galatasaray özellikle olimpik dallarda Türkiye'ye hizmet ediyor. Orada da tesis eksiğimiz var. Stadımızın bulunduğu bu bölgede bir arazimiz var, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarını buraya getireceğiz. Modern bir tesiste bütün aktiviteleri bir araya toplamak istiyoruz. Çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Yakında temel atma töreniyle camiamıza müjde vermek istiyoruz."

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Galatasaray'ı ekonomik anlamda refaha ulaştırmak istediklerini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak. Bu projeleri daha önce açıklamıştık ve sonuna geldik. Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşmayı sonlandırmak istiyoruz. Bütün kulüplerin amacı bu. Faizlerin yüksekliği sebebiyle kulüpler aktivitelerini yürütemez hale geldi. Faiz yükünden kurtulmak için konsorsiyumla yaptığımız anlaşmayı sonlandırmak için faaliyetlerimizin de sonuna geldik. Özellikle Florya'dan kaynaklanacak meblağ ve sermaye artırımıyla faiz sarmalından çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da yakında açıklayacağız."

İmza töreninde konuşan ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarına destek verdikleri için mutlu olduklarını bildirerek "Spor kulüplerinde kazanmak yalnızca spordan ibaret değil, bir camia olmayı gerektiriyor. Galatasaray'la yaptığımız sponsorluk anlaşması sadece iş birliğinden ibaret değil. Türk sporundaki kadınlarımızı desteklemek için attığımız önemli bir adımdır." açıklamasını yaptı.

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Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu da "Kadınlara destek vermek, ASKO Holding ve Başak Traktör için önem taşımakta. Bu anlamlı iş birliği için Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından imzalar atılırken, fotoğraf çekimiyle tören sona erdi. Törenin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu'yla birlikte traktöre binerek poz verdi.