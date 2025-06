Dursun Özbek: 'Sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık!'

Haberin Devamı

Galatasaray haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının bu sezon kazandığı Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sergilenmek için divan kurulu toplantısına getirildiğini belirterek,

"Türkiye'nin ilk 5. yıldızlı takımının yönetin kurulu olarak karşınızda bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Zor bir sezonu geride bıraktık. Yaşadığımız en büyük zorluk, sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi, saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Sezon boyunca yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık.

Ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı. Ben tüm bu zorlu süreçte yanımızda olan üyelerimiz teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle, bizi gerektiğinde eleştirdiniz, önerilerinizi sundunuz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğim günden bugüne camiamızda yaptığımız sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldu. Bunun için çok büyük teşekkür ediyorum.

Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, tüm rakiplerimizin hayran olduğu bir ortama çeviren değerli kardeşlerim, sizlere bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda her maçta son saniyeye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.



"ŞAMPİYON OLDUK, KUPALARI KAZANDIK DİYE DURMAK YOK"

Gelecek sezonki hedeflerden bahseden Başkan Özbek,

"Şampiyon olduk, kupaları kazandık diye durmak yok. Şimdi daha çok çalışacağız. Bizim büyük hayallerimiz, o hayalleri gerçeğe dönüştürecek gücümüz ve irademiz var. Galatasarayımızı çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak için hiç durmayacağız.

Bu sene hedefimizde sadece şampiyonluk yok, kurucumuz Ali Sami Yen’in koyduğu hedef 'Türk olmayan takımları yenmek' var. Yarıştığımız her branşta sürdürülebilir bir başarı için çalışmak var. Her sporcumuzla madalya için mücadele etmek var. Başladığımız projeleri son erdirmek için gecemizi, gücümüze katarak çalışmak var. Galatasaray’ın her geçen gün parlayan, geleceği için durmadan çaba göstermek var. İnanıyoruz, başaracağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray Adası'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Özbek, "Dün itibarıyla adamızda havuz bölümünü üyelerimize, ailelerine ve misafirlerin kullanıma açıldı. Adamızda yenilme çalışmaları devam ediyor. İlk kısmı tamamlandı. Galatasaray Adası, tüm Galatasaraylıların gurur duyacağı, güzel İstanbulumuzun parmakla gösterilen değerlerinden biri haline getirmek üzereyiz. tüm üyelerimizi burada buluşmaya ve tadını çıkarmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Salonda sarı-kırmızılıların 2024-2025 sezonunda kazandığı Trendyol Süper Lig kupası ve Ziraat Türkiye Kupası da yer aldı.