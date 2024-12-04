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Dursun Özbek: Puanımıza göz koyanın, gözünü çıkarırım

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Dursun Özbek: Puanımıza göz koyanın, gözünü çıkarırım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Federasyonu ve F.Bahçe’ye sert tepki gösterdi. 

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G.Saray Başkanı Dursun Özbek, kimsenin emeklerini gasp edemeyeceğini söyledi. A Spor’da Gündem Özel’e katılan Özbek, “Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. G.Saray’ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım!” ifadesini kullandı.

BU TFF’YE iHTiYAÇ YOK 

TFF’den memnun olmadıklarını belirten sarı kırmızılıların başkanı, “Eyüp maçına verilen hakem, Okan Hoca’ya inadına... Maç ve VAR hakemini öyle bir hakem seçiyor ki! Trabzon’da Trabzonspor’u katletmiş! Bizim Kasımpaşa maçına gelmiş, orada da iyi değil! Pazar günü açıkladım, maç hakemini suçlamadım. Birileri onu formatlayarak gönderdi ve görevini yaptı. TFF başkanının seçimde söz verdiği gibi Türk futboluna adalet getirmesi lazım. Söz verdiğini yapmayan kişi orada oturmasın! Sözlerini yerine getiremeyeceklerse, bu TFF’ye de ihtiyaç yok! Trabzonspor geçen gün ‘TFF yok hükmündedir’ dedi. Biz de aynı görüşteyiz” derken, ‘yapı’ iddiaları için de şunları söyledi:

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“Böyle anlamsız içi boş tartışmalardan sıyrılıp yeşil sahalara inebilsek! Bir türlü rakibimizin sahalara geldiğini görmedim! Hep masada hesaplaşma, karşı tarafı yıpratma! Kozumuzu paylaşacağımız yer yeşil sahalar.”

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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