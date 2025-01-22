Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübün yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Beşiktaş, Reeder Samsunspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor, çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Başakşehir idarecileri Mesut Altan ve Tayfun Yağız Semiz ile Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Barası'nın da PFDK'ye sevkine karar verildi.