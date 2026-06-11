Dursun Özbek, Oliver Kahn ile görüştü: 'Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk'

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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmış olan Oliver Kahn, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret etti.

Oliver Kahn, Başkanlık Ofisindeki buluşmanın ardından Başkan Dursun Özbek ile Galatasaray Stadyum Müzesi’ni gezerek sarı-kırmızılı kulübün köklü tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını yakından inceledi.

Müze ziyareti sonrasında Dursun Özbek ve Oliver Kahn açıklamalarda bulundu.

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DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY'I DAHA YUKARILARA ÇEKMEK İÇİN BAZI PROJELER ÜZERİNDE KONUŞTUK"

Dursun Özbek'in ifadeleri şu şekilde:

"Sayın Oliver Kahn, müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz."

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OLIVER KAHN: "GALATASARAY HER ZAMAN GELİŞEN BİR KULÜP"

Oliver Kahn ise ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

"Galatasaray gibi böylesine büyük, böylesine harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı. Galatasaray'ın şu an ki durumu çok önemli. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Alman ZDF kanalı için yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki, birbirimizi duyamıyorduk."

Müze ziyareti sonrasında Başkan Dursun Özbek ve Oliver Kahn, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne geçti. Burada da incelemelerde bulunan Alman efsane tesis hakkında bilgi aldı.

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