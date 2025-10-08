Dursun Özbek net konuştu: 'Asla satılamaz!'

Haberin Devamı

Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda divan üyelerinin açıklamalarının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek cevap verdi.

Galatasaray Adası'nın hiçbir şekilde gündeme getirmemeleri gerektiğini vurgulayan Özbek, "Toplumu provoke etmek, 'Yönetim her tarafı sattı şimdi de Galatasaray Adası satılabilir' diye ifade kullandı. Galatasaray Adası satılabilir mi? Bunu düşünmek hangi aklın işindir. Böyle bir işi gündeme getiren kişi Galatasaraylı olabilir mi? Bence olamaz. Galatasaray Adası satılamaz. Hiç kendinizi yormayın. Ne sen, ne ben satabilirim. Galatasaray Adası’nı kimse satamaz. Bunu kafanıza yazın. Galatasaray Adası’nı satmak isteyen kişi Galatasaraylıyım diye geçinemez" diye konuştu.



"Ninni diye farklı bir şey söylemek istiyor, ona katılmıyorum"

Haberin Devamı

Divan kurulu toplantılarında yönetim olarak yaptıkları faaliyetleri anlatmasına 'Ninni' benzetmesi demenin kimsenin harcı olmadığını ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "Size hizmet için burada olduğumuzu, size yapabildiğimiz hizmetleri anlatmak mecburiyetindeyim. Yoksa yaptıklarımızın dışında bir şey anlatma imkanımızın olduğunu düşünmüyorum. Söylediğimiz şeyleri bir ninni gibi anlamlı bir cümleyle kullanmamak yerinde olur. Yapılan yatırımları beğenirsiniz beğenmezseniz o ayrı. Ninni diye farklı bir şey söylemek istiyor, ona katılmıyorum" şeklinde konuştu.

RAMS Park'taki zeminle ilgili gelen çalışmalar hakkında bilgi veren Özbek, "Zeminin güneş ışığı almasıyla ilgili bakımı çok zor. Buna rağmen en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Milli takım arasında da zaten ilave çakacağımız hibritlerle de zemini çok daha mükemmel hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Futbol aklı nedir?"

Futbol aklının olmamasına yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Dursun Özbek, "Futbol aklı nedir? Nasıl bir şey? Bunu bulmaya çalışacağım. Çünkü önüne gelen 'Sizin futbol aklına ihtiyacınız var' diyor. Futbol aklı bir kişi midir?, Geçen sefer de öyle bir cevap vermek zorunda kaldım, "3 senedir şampiyon oluyoruz, bizim aklımız yok mu diye'. Futbolun aklı takımın antrenörüdür. Takımı o kuruyor, başka kimsenin müdahalesi olamaz, transfer yapılırken eksikleri o veriyor. Bu topladığı bilgilerle çerçevesinde yönetime raporlar yazıyor. Antrenörün 11-12 yardımcısı var. Her konuda hocaya destek veren yardımcıları var. Bunlar bir tarafta dururken, transfer için scout ekibimiz var, yerinde izleyen scout var. Bu bir organizasyon, buradan gelen bilgiler hocaya gidiyor. Onlar da uygun takımı sahaya çıkartıp, oynatıyorlar. Bütün bunlar varken, bir futbol aklı getirdik, sportif direktörse başka bir şey, futbol aklı dediğiniz zaman neyi kastettiğinizi bütün bu grubun içinde futbol aklını nereye koyarsınız. Bir dahaki sefer arkadaşlar bunu anlatırsa, öğrenmiş oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı