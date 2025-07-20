BEŞİKTAŞ'A İNGİLİZ SAĞ BEK

Sağ bek transferinde önce Bright Osayi-Samuel ardından Kyle Walker-Peters'la anlaşma aşamasına gelen ancak bu isimlerden son anda vazgeçen Beşiktaş, alternatifler üzerinde çalışmalara başladı ve listede ön plana çıkan isim James Justin oldu.

BİR YILLIK KONTRATI KALDI

2019’dan bu yana Leicester City formasını terleten ve kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan 26 yaşındaki İngiliz bek için temaslar başlatıldı. Kulübüyle şu ana kadar yeni sözleşme imzalamayan Justin’in transferi için Beşiktaş, uygun bir bonservis bedeliyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Piyasa değeri 13 milyon euro civarında olan oyuncunun sözleşme süresinin sona ermek üzere olması ise pazarlıklarda Siyah-Beyazlılar’ın elini güçlendiriyor.

ÇİFT YÖNLÜ OYNUYOR

Geride bıraktığımız sezonda Leicester City formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev alan Justin, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hem sağ bek hem sol bek pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, kariyerinde İngiltere Milli Takımı’nda da 1 kez forma şansı buldu. Premier Lig tecrübesi de bulunan James Justin, 99 maçta forma giydiği İngiltere’nin en üst düzey liginde adından sıkça söz ettirdi. Hücumda da etkili Beşiktaş teknik heyeti, Justin’in hem savunma hem hücum yönünü etkili kullanabilmesi ve çift yönlü oyun tarzı nedeniyle transferini olumlu değerlendiriyor. Yönetim, bu transferi kısa sürede sonuçlandırarak yeni sezonda sağ bekte istikrarı sağlamak istiyor.

(Fanatik)