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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Dursun Özbek müjdeyi verdi: Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Transfer Haberleri
Dursun Özbek müjdeyi verdi: Osimhenin İstanbula geliş tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 09:10

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Leroy Sane ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da gözler Osimhen ve kaleci transferine çevrilmiş durumda. Jhon Duran'la gol yollarını güçlendiren Fenerbahçe'de ise Skriniar ve Asensio'nun imzaları çok yakın. Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak Süper Lig tarihinin en pahalı transferine imza atan Beşiktaş'ta sağ bek ve kanat transferi için çalışmalar hız kazandı. Onuachu'yu resmen renklerine bağlayan Trabzonspor, orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Süper Lig'de yaşanan günün önemli transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

MORATA, COMO İLE ANLAŞMA SAĞLADI
MORATA, COMO İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Nicolo Schira'nın haberine göre Como ve Alvaro Morata, 2028 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'A İNGİLİZ SAĞ BEK
BEŞİKTAŞA İNGİLİZ SAĞ BEK

Sağ bek transferinde önce Bright Osayi-Samuel ardından Kyle Walker-Peters'la anlaşma aşamasına gelen ancak bu isimlerden son anda vazgeçen Beşiktaş, alternatifler üzerinde çalışmalara başladı ve listede ön plana çıkan isim James Justin oldu.

 

BİR YILLIK KONTRATI KALDI

2019’dan bu yana Leicester City formasını terleten ve kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan 26 yaşındaki İngiliz bek için temaslar başlatıldı. Kulübüyle şu ana kadar yeni sözleşme imzalamayan Justin’in transferi için Beşiktaş, uygun bir bonservis bedeliyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Piyasa değeri 13 milyon euro civarında olan oyuncunun sözleşme süresinin sona ermek üzere olması ise pazarlıklarda Siyah-Beyazlılar’ın elini güçlendiriyor.

 

ÇİFT YÖNLÜ OYNUYOR

Geride bıraktığımız sezonda Leicester City formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev alan Justin, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hem sağ bek hem sol bek pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, kariyerinde İngiltere Milli Takımı’nda da 1 kez forma şansı buldu. Premier Lig tecrübesi de bulunan James Justin, 99 maçta forma giydiği İngiltere’nin en üst düzey liginde adından sıkça söz ettirdi. Hücumda da etkili Beşiktaş teknik heyeti, Justin’in hem savunma hem hücum yönünü etkili kullanabilmesi ve çift yönlü oyun tarzı nedeniyle transferini olumlu değerlendiriyor. Yönetim, bu transferi kısa sürede sonuçlandırarak yeni sezonda sağ bekte istikrarı sağlamak istiyor.

(Fanatik)

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A OSIMHEN MÜJDESİ: 'HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA!'
DURSUN ÖZBEKTEN OKAN BURUKA OSIMHEN MÜJDESİ: HAFTA İÇİ İSTANBULDA

Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da büyük ses getiren Galatasaray-Osimhen flörtü artık resmiyete kavuşuyor. Günlerdir Napoli ile kıran kırana pazarlıklarda bulunan ve İtalyan kulübünün patronu De Laurentiis’in sürekli değişen talepleri nedeniyle zaman zaman gerilen görüşmelerde artık son noktaya gelindi.

Taraflar 40 milyon Euro peşin ve kalan 35 milyon Euro’nun da 2 taksit halinde 2026 yılı bitmeden ödenmesi karşılığında el sıkıştı. Banka teminatları noktasında Napoli’nin talebi karşılanırken yıldız forvetin önümüzdeki 2 yıl herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacağı da sözleşmeye eklendi. Osimhen’in sonraki satışından yüzde 10’luk bir pay da Napoli’ye teklif edildi.

 

 

ÖZBEK NOKTAYI KOYDU

İki kulübün yetkilileri arasında artık son prosedürler konuşulurken sözleşme masada ve ıslak imzaların atılması bekleniyor. Hem İtalyan basını hem de Osimhen’e yakın kaynaklar transferin saatler içerisinde bitebileceğini söylerken, başkan Dursun Özbek de müjdeli haberi teknik direktör Okan Buruk’a verdi.

 

 

HAFTA İÇİ GELİYOR!

Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü sürece dahil olan ve son noktayı koyan başkan Özbek, Galatasaray’ın hocasına “Osimhen’i hafta içinde İstanbul’a getiriyoruz” dedi. 75 milyon Euro’luk rekor bonservisle gerçekleşecek tarihi operasyon için Galatasaray’ın medya ekibi eşi benzeri görülmemiş bir duyuru hazırlığı yapıyor.

(Fanatik)

FENERBAHÇE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU BOMBASI!
FENERBAHÇEDEN KEREM AKTÜRKOĞLU BOMBASI

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transferde çarpıcı bir adım atmaya hazırlanıyor.

Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen Türkiye A Millî Takımı’nın sol açık mevkisindeki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Lacivertliler’in radarına girdi.

Portekiz basınında yer alan iddiaya göre, Fenerbahçe Yönetimi Kerem için hem satın alma opsiyonlu kiralama hem de doğrudan bonservis teklifi planlıyor.

Sarı-lacivertli idareciler, Kerem’i hem kanat çeşitliliği için önemli bir hamle hem de yerli statü avantajı açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyor.

Başkan Ali Koç’un Kerem için şahsen devreye girdiği ve süreci bizzat takip edildiği iddia ediliyor.

(Fanatik)

FRANKOWSKI'YE İKİ KULÜP TALİP!
FRANKOWSKIYE İKİ KULÜP TALİP

Galatasaray’ın devre arasında 8 milyon Euro’luk bonservis maliyetiyle kadrosuna kattığı Frankowski ayrılacak. Eski kulübü Lens’in yanı sıra Rennes’den oyuncu için teklif var. Her iki Fransız ekibi de kiralık artı satın alma opsiyonuyla başarılı sağ beki istiyor.

Sarı- Kırmızılılar ise direkt bonservisiyle Polonyalı oyuncuyu göndermeyi hedefliyor. Teklifler bu beklentiye göre revize edilmezse, Frankowski kiralık gönderilecek.

(Fanatik)

TRABZONSPOR'DAN WOOH İÇİN YENİ TEKLİF
TRABZONSPORDAN WOOH İÇİN YENİ TEKLİF

Christopher Wooh için haftalar önce Rennes ile pazarlık masasına oturan ve 4 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, oyuncu cephesini ikna edememişti. İngiltere’den bazı kulüplerin gündeminde yer alan 23 yaşındaki savunmacı Premier Lig’den gelecek teklifleri görmek istediğini söylemişti. Fakat aradan geçen süreçte Wooh ile ciddi anlamda ilgilenen bir takım olmadı.

 

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Gelişmeleri yakından takip eden Trabzonspor Yönetimi, Wooh’a yeni bir teklifte bulunacak. Daha önce 1.5 milyon euro civarında yıllık ücret önerisinde bulunan Karadeniz ekibi, bu rakamı biraz daha artırıp yeni bir teklif sunacak.

Wooh’un bu teklife yapacağı geri dönüşe göre transfer netleşecek. Eğer oyuncu hâlâ kararsız tavrını sürdürürse, stoper noktasında listedeki alternatif oyunculara gidilecek.

(Fanatik)

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMORATA, COMO İLE ANLAŞMA SAĞLADI
timelineBEŞİKTAŞ'A İNGİLİZ SAĞ BEK
timelineDURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A OSIMHEN MÜJDESİ: 'HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA!'
timelineFENERBAHÇE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU BOMBASI!
timelineFRANKOWSKI'YE İKİ KULÜP TALİP!
timelineTRABZONSPOR'DAN WOOH İÇİN YENİ TEKLİF
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#Transfer#Süper Lig#Transfer Haberleri

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