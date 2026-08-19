×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dursun Özbek: 'Listemizin 1 numarası Batrakov'u transfer ettik!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Batrakov
Dursun Özbek: Listemizin 1 numarası Batrakovu transfer ettik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rus 10 numarayı aldıklarını duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımından Aleksey Batrakov’u transfer ettiklerini resmen açıkladı.

Özbek, “Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimizi herkes görecek” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınMauro Icardiden sürpriz transfer kararıMauro Icardi'den sürpriz transfer kararı!Haberi görüntüle

FORMAYI iMZALADI

Bu arada Lokomotiv’in dün Rostov ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Batrakov, taraftarlara, “Ne kadar üzüldüğünüzü, endişelendiğinizi biliyorum. Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz... Büyük ihtimalle Galatasaray’a transfer olacağım” mesajını verdi. Batrakov, daha sonra kendisine uzatılan bir Galatasaray formasını imzaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Batrakov

BAKMADAN GEÇME!