Dursun Özbek: 'Listemizin 1 numarası Batrakov'u transfer ettik!'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımından Aleksey Batrakov’u transfer ettiklerini resmen açıkladı.

Özbek, “Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimizi herkes görecek” ifadelerini kullandı.

FORMAYI iMZALADI

Bu arada Lokomotiv’in dün Rostov ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Batrakov, taraftarlara, “Ne kadar üzüldüğünüzü, endişelendiğinizi biliyorum. Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz... Büyük ihtimalle Galatasaray’a transfer olacağım” mesajını verdi. Batrakov, daha sonra kendisine uzatılan bir Galatasaray formasını imzaladı.