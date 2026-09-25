Dursun Özbek konuştu! 'Okan buruk ile görüşeceğiz'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme ait açıklamalarda bulundu.

"SİNGO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL"

"Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak."

"OKAN BURUK ÇOK BAŞARILI!"

"Okan hoca Galatasaray'da yetişmiş, Galatasaray'da futbol oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde de antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 yılın şampiyonu, 5'inciye koşuyoruz. Son derece çalışması çok hoş, birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan, bütün futbolcuların sevdiği bir kişilik. Zaten başarının temelinde bu yatıyor."

"EN UFAK BİR SORUN YOK!"

"Neticede futbolcularımız genç arkadaşlar. Yerlisi var, yabancısı var. Takım içinde bu birlikteliği sağlayamadan başarı mümkün değil. Okan hoca da bunu geçtiğimiz bu 4 senede Galatasaray'da göstermiştir. Daha önceki kariyeri de başarılarla doludur. Daha önce de ifade ettiğimiz için iletişimimizde, konuşmamızda, olayları masaya yatırmamızda en ufak bir sorun yok! Buna rağmen, orası öyle oldu, burası böyle oldu. Bunlara değer vermeyin! Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben bütün camiama şunu söylüyorum; Okan hoca çok başarılı, Galatasaray çok başarılı. Dolayısıyla bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini sizin yorumunuza bırakıyorum"

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"SORUNUMUZU BERABER ÇÖZÜYORUZ"

"Okan hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. 5 sene üst üste şampiyon olarak bir rekora imza atacağız inşallah. Hiç kimse ama hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez! Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım, Okan da aynı anlayışla burada. Aşağı yukarı her gün beraberiz. Sorunlarımız varsa beraber çözüyoruz zaten. Değerli Galatasaraylıların söylenenlere aldırmamasını söylemek istiyorum."

"BİR ÖDEME SORUNU YOK!"

"Transfer yapmak durumunda olduğunuz dönemlerde bir futbolcuyla kontrat yaparken o esnada genellikle paranız var mı, yok mu önemli değil. İmzayı atıyorsunuz, genelde geleceğe imza attığınız için genelde ödeme periyodu yıllara sari olarak devam ediyor. Defaatle anlatmama rağmen diyorum ki; Galatasaray'ın özellikle bu dönemde, yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin!"

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"BİZİM BÜTÇEMİZ NE?"

"Transfer döneminde biz şunu yaptık. Teknik ekiple, scout ekimizle bir araya geldik. Geçen senenin şampiyon takımını muhafaza etmek ana hedefimiz. Bu kadroya takviye yapmak üzere hangi mevkilerde ihtiyacımız var, bunu tartıştık ve tespitlerimizi yaptık. Çalışmalara da başladık. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. 1. pozisyonda şu var, o olmazsa şu var şeklinde planlamamızı yaptık ve onlarla da görüşmeye başladık.

Bu planlamayı yaparken onun yanına bir şey daha koyduk. Dedik ki, 'Bizim bütçemiz ne?'

Biz çünkü sıkı bir mali disiplinle geliyoruz. Burada yapacağımız harcamanın da boyutlarını bilelim. Ona göre bu transfer sezonunu geçirelim dedik. Ve ona bağlı olarak hedefteki tüm oyuncularla görüşmeleri başlattık ve transfer sezonu bitene kadar devam ettik."

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TRANSFERLERDEN KAZANÇ 50 MİLYON DOLAR"

"Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinde Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar! Transfer sürecini planladığımız şekilde tamamladık. Bundan sonra oyuncuların sahadaki performanslarını değerlendireceğiz."

"AZİZ BAŞKAN İLE TANIŞIKLIĞIMIZ VAR"

"İspanya Süper Kupası tanıtımında protokolde Aziz Başkan ile yan yana oturuyordum. 2014 yılından beri Aziz Başkan ile tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu durum 2026-27 sezonunun çok zorlu, çok çetin bir lig olacağını değiştirmez. Tüm kulüplerin şampiyonluk arzusu var."

"BU SEZON ZOR OLACAK"

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"Bu sezon zor olacak. Kendi camiama sesleniyorum; konsantrasyonumuzun son derece yerinde olmasını, birlik ve beraberliğimizin ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Dört sezon boyunca camianın bize verdiği destek çok fazla ve bu sezon yine vereceklerini biliyorum."

"İLKAY KARARINA SAYGI DUYMAMIZ LAZIM"

"İlkay Gündoğan, önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini benim bizzat bulunduğum yönetim yapmıştır. İlkay çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam. O Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım."

"OKAN HOCA İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Okan Hoca ile ilgili elbette önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim."

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"5 EKİM'DE ÇİMLER HAZIR"

"Her sene bittiğinde zeminin, yeni sezona hazırlanması ihtiyacı doğuyor. Çim denen olay, canlı bir varlık. Günün şartlarına ve koşullarına göre farklılık gösteren bir canlı. Buna bağlı çalışmalar zaman zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir. Stadyumumuzun yapısı, mimari yapısı, burada bazı zorlukları gündeme getiriyor. Sezon başlarken planlarımız hazırdı. İki maç oynadıktan sonra fark ettiğimiz şeyde de zeminin tekrar yenilenmesine ihtiyaç vardı. Çimlerin serilmesi bitti şu anda. 5 Ekim itibarıyla hazır vaziyete gelecek."