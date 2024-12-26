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Dursun Özbek: Kemerburgaz’a taşınma için son aşamadayız

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Dursun Özbek: Kemerburgaz’a taşınma için son aşamadayız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 23:29

G.Saray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten sarı kırmızılı camiaya müjde. Özbek “Basketbol, voleybol, yüzme ile ilgili tesislerimizi stadın yanına getireceğiz, tüm tesisler birleşecek” derken Bankalar Birliği ile anlaşmalarını da sona erdireceklerini kaydetti.

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G.Saray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yakında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ve tüm tesisleri stat çevresine toplayacaklarını söyledi. Tesisleşme ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özbek; “Florya’daki futbol kamp tesisimizi ve akademiyi çok kısa bir süre sonra oraya taşıyacağız. Stadın yanındaki bölgede basketbol, voleybol, yüzme ile ilgili tesislerimizi buraya getireceğiz. Bütün aktivitelerimizi bir merkezde toplamak istiyoruz. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi” dedi.

SERMAYE ARTIRIMI GELiYOR

Kulübü borç yükünden kurtarmak için projeleri sürdürdüklerini de söyleyen Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı: “Bankalar Birliği konsorsiyumuyla yapılan yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak istiyoruz. Faiz yükünden kurutulmak için yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak için faaliyetlerimizin de sonu geldik. A, b planlarımız mevcut. Özellikle Florya’dan kaynaklandıracağımız meblağla kapatmayı düşünüyoruz. Ayrıca bir sermaye artırımı yapıyoruz. Bunlarla beraber faiz sarmalından çıkmak en büyük hedefimiz.” 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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