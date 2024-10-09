Dursun Özbek: Kaos yaratan zihniyetin karşısında duracağız

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G.Saray Başkanı Dursun Özbek, önceki akşam canlı yayında sarı kırmızılıları hedef alan ve ‘Vura vura bu yapıyı yıkacağız” diyen F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’ya yanıt verdi. Özbek önceki gün sabah TFF’nin davetiyle Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon’la bir araya geldiklerini ve bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapılacak açıklamalarda daha dikkatli olacaklarına dair karar aldıklarını ifade etti. G.Saray Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

AYNI ALGILAR SÜRÜYOR

“Kararımızdan daha 24 saat geçmeden toplantıdaki kulüplerden birinin yöneticisi TV ‘de yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız.”

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HER ŞEY MÜBAH DEĞiL

G.Saray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise Radyospor’a yaptığı açıklamada F.Bahçe’yi şu sözlerle hedef aldı: “Senelerdir ulaşamadıkları şampiyonluğa ulaşmak için verdikleri çabaları saha dışında da sürdürüyorlar. Biz sahada kazandık. Lider olarak haftaya girdik, lider çıktık. Biz şampiyon olmak için her şeyin mübah olduğu bir anlayışta değiliz. Biz çıkarız oynarız. Şiddetten, dopingten, şikeden uzak, sahada fair play içerisinde mücadelemizi veririz. Biz de parayı veren düdüğü çalar anlayışı yok.”