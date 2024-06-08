Dursun Özbek: Jose Mourinho'da Okan Buruk'un da payı var

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G.Saray’da üst üste 2 şampiyonluk kazanan Okan Buruk 2 yıl daha sarı kırmızılıların başındaki görevini sürdürecek. 50 yaşındaki çalıştırıcı RAMS Park’ta başkan Dursun Özbek’in de katıldığı törenle yeni sözleşmeye imza attı. Okan Buruk törende yaptığı açıklamada, “Winner (kazanan) Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

DAHA DA TUTKULU OLMAMIZ GEREK

Mourinho’nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Okan Buruk “Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok” yanıtını verirken Dursun Özbek ise (gülerek) “Bence var, bence var” dedi. ‘Sonrasında Buruk sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzon, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen yıldan daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz. İlk hedef 5. yıldız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerek.

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BATSHUAYİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCEMİZ YOK

Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi’ne girmek istiyoruz. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz başı hepsi burada olacak. Çok acil sağ bek alacağız. Orta sahaya ve hücum hattına takviye yapacağız. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. 3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı.” Bu arada yönetim KAP’a yaptığı bildirimde Okan Buruk’un bu sezon 110 milyon 250 bin TL alacağını açıkladı. Buruk geçen sezon 20 milyon TL ücret alıyordu.

1996-2000 RUHUNU YENiDEN YAKALADIK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek de imza töreninde “1996-2000’in havasını yakaladık. Hedefimiz 25 sene önce yakalanan başarıları geçmek. Galatasaray’ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar” dedi.

G.SARAY’DA HER ZAMAN TUTUNACAK DAL VARDIR

Dursun Özbek, G.Saray’daki görevinden ayrılan Erden Timur’un ‘Tutunacak dalım kalmadı’ sözlerine de şu yanıtı verdi: “G.Saray 500 yıllık bir çınar. Tutunacak tutunacak dal her zaman vardır. Kimse G.Saray’a küsemez. Erden Timur’un bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. ‘Başkan olacaktım, olmadım...’ G.Saray’da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Sportif A.Ş’deki kadro, transferi yürütüyor. Buranın da başkanı dün ve bugün benim. Tüm transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım.”