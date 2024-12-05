Dursun Özbek, İtalya'da manşet: 'El sürenin elini kırarım, göz dikenin gözünü çıkarırım' sözleri sonrası...

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İtalyanın köklü spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları okuyucularına duyurdu. Dursun Özbek'in 'Galatasaray'a dokunanın elini kırarım' sözünü başlığa çıkan gazete, Özbek'in şu açıklamalarını paylaştı;

"Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun."

A Spor’da Gündem Özel’e katılan Özbek, “Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. G.Saray’ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım!” ifadesini kullanmıştı.

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"BU TFF'YE İHTİYAÇ YOK"

TFF’den memnun olmadıklarını belirten sarı kırmızılıların başkanı, “Eyüp maçına verilen hakem, Okan Hoca’ya inadına... Maç ve VAR hakemini öyle bir hakem seçiyor ki! Trabzon’da Trabzonspor’u katletmiş! Bizim Kasımpaşa maçına gelmiş, orada da iyi değil! Pazar günü açıkladım, maç hakemini suçlamadım. Birileri onu formatlayarak gönderdi ve görevini yaptı. TFF başkanının seçimde söz verdiği gibi Türk futboluna adalet getirmesi lazım. Söz verdiğini yapmayan kişi orada oturmasın! Sözlerini yerine getiremeyeceklerse, bu TFF’ye de ihtiyaç yok! Trabzonspor geçen gün ‘TFF yok hükmündedir’ dedi. Biz de aynı görüşteyiz” derken, ‘yapı’ iddiaları için de şunları söylemişti:

“Böyle anlamsız içi boş tartışmalardan sıyrılıp yeşil sahalara inebilsek! Bir türlü rakibimizin sahalara geldiğini görmedim! Hep masada hesaplaşma, karşı tarafı yıpratma! Kozumuzu paylaşacağımız yer yeşil sahalar.”