Dursun Özbek: Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar

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Başkan Dursun Özbek finans ve yatırım raporundaki başarıların G.Saray’ın hem Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu gösterdiğini hem de Avrupa’nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ettiğini ifade ederken ezeli rakip F.Bahçe ve Jose Mourinho’ya tepki gösterdi. Dün divanda konuşan Özbek, 2019 yılında 25 milyon Euro olan forma ve ürün satış hasılatının 85 milyon Euro seviyelerine geldiğine vurgu yaparken “Bu tablo bizi Avrupa’nın ilk 10 takımı arasına sokuyor” diye konuştu.

Organize hareket eden, kirli ittifak

Özbek, F.Bahçe ve Mourinho’yu şu sözlerle hedef aldı: “25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyoruz. Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız. G.Saray olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projelerle sadece G.Saray’ı konuşuyor. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar.

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Mayıslar bizim yine bizim olacak

Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. G.Saray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlâki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. İyiler, yine sahada kazanacaktır. Biz bu yola 5. yıldızımız takmak için çıktık. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak.”