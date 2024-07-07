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Dursun Özbek: Galatasaray’ı prangadan çıkarmak istiyorum

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Futbol
Dursun Özbek: Galatasaray’ı prangadan çıkarmak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 07:00

G.Saray’da olağanüstü genel kurul toplantısı dün gerçekleştirilirken yönetim, Florya arazisinin değerlendirilmesi ve G.Saray Adası’nın yeni imar planına göre restore edilmesi konusunda üyelerden yetki aldı.

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Üyelere seslenen başkan Dursun Özbek, bu yetkilerin kulübün geleceği için önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. ‘Bunu düzeltin’ diyorlar bize. Yapamazsak büyük ihtimalle cezaya muhatap olacağız. Bunu düzeltmenin yolu da alacağımız hasılat paylaşımı modelinde alacağımız avanstan geçiyor. Biz öyle bir kültürden geliyoruz ki esareti, pranga altında olmayı hiçbir zaman kabul etmemiş bir neslin insanıyız. Ben bir Galatasaraylı olarak bu prangadan çıkmak istiyorum.”

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Futbol

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