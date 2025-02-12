Dursun Özbek: Galatasaray'dan korkuyorlar

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GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor’un ligden çekildiği karşılaşmanın futbolun içinde değerlendirilemeyeceğini olayın perde arkasına

bakılması gerektiğini söyledi.

Dün imzalanan sponsorluk anlaşmasında gündemi değerlendiren Özbek, “Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, futbolun nasıl oynandığının dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provokatif hareketler ve konunun başka mecralara taşınması, Galatasaray camiasını üzmektedir. Bu tavırlar, Türk futboluna hizmet etmiyor. Bundan vazgeçmemiz lazım” dedi.

Bu durum bizi kutuplaştırıyor

SARI kırmızılıların başkanı “Adana Demirspor maçından sonra Galatasaray’ın rakibi olan herkes televizyon televizyon geziyor” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bambaşka yorumlarla ve suçlamalarla Galatasaray’ı provoke etmek için söylemlerde bulundular. Geçmişte de bu yapıldı. Bu durum bizi kutuplaştırıyor. Böyle bir toplumun sinir uçlarıyla oynamak istediğinizde futbolun içine bu kirli söylemleri getirmek yeterlidir. Türkiye’de huzura ihtiyacımız olduğu dönemde bu tür söylemlerden kaçınmalıyız. Onun için tüm paydaşlara sesleniyorum. Artık yeter.

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Amacımız futbola hizmet etmek

PROVOKASYONA çanak tutanlar ayrıca değerlendirilmeli. Bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim. Olayı aydınlatacak, kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Bizim amacımız, Türk futboluna hizmet etmektir. G.Saray’ın kenetlenmiş halinin rakiplerimizi korkuttuğunu, saha dışına çıkan konuların sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum.”

Başkan Özbek, Murat Sancak’ın Okan Buruk’u hedef alan sözlerine de “Adana Demirsporlu oyuncu ‘Öyle bir şey söylemedi’ derken Sancak’ı üzüntüyle izledim. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

LiYAKATLi VE BAŞARILI YABANCI HAKEM GETiRiLMELi

DURSUN Özbek, F.Bahçe’nin derbide yabancı orta hakem istemesiyle ilgili şunları söyledi:

“Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulüp G.Saray’dı. O zaman fazla destek görmedik. Geçen sene yabancı VAR vardı. Bu, planlı bir şekilde yapılınca başarılı oluyor. Bugün gelinen noktada hazırlıklı olunmadığı, görülmüştür. Yabancı hakemin futbola katkı verebilecek birisi olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli.”