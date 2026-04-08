Dursun Özbek: 'Galatasaray için kupa mevsimi başladı!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 23:18

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılar için güzel bir gün olduğunu belirterek, "Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Bu birinci kupamız, inşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır" dedi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynadığı İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk dolayı son derece memnun olduğunu söyleyen Özbek, "Son derece memnunum. Bugün 3 branşta da takımlarımız galip geldi. Voleybolda da CEV Kupası'nı aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarımız vardı, tebrik ediyorum. Futbolda İzmir'de güzel bir netice aldık. Basketbolda da galip geldik. Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Bu birinci kupamız. İnşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır. Kulübüm adına onlara teşekkür ediyorum. Daha bitireceğimiz bir, iki iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah yeni kupalara" diye konuştu.

Gözden KaçmasınOkan Buruktan Kocaelispor hatırlatması: Yaptıkları açıklamaları unutmayalımOkan Buruk'tan Kocaelispor hatırlatması: 'Yaptıkları açıklamaları unutmayalım!'Haberi görüntüle

Diğer branşlarda da çok iddialı olduklarını vurgulayan Başkan Özbek, "Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz var. Camiada sevgi iklimimiz var. Bu kupalar onların neticesi. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

