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Dursun Özbek: Galatasaray hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Dursun Özbek: Galatasaray hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 07:00

G.Saray Başkanı Dursun Özbek sene başında koydukları hedeflere doğru ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

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Sarı kırmızılıların dün RAMS Park’ta yapılan kasım ayı divan toplantısında konuşan Özbek takımla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider. Avrupa Ligi’nde de 32 takımda 3. sırada. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım size sözünü verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için devam ediyoruz. Bize verdiğiniz destek bu projeleri gerçekleştirmek için en büyük gücümüz.”

GECiKME iÇiN ÜZGÜNÜM

Sarı kırmızılıların başkanı Florya’dan Kemerburgaz’a taşınmadaki gecikme için üzgün olduğunu söyledi ve “Size tarih vermiştim. Bazı sebeplerden dolayı gerçekleştiremedik. Çalışmalarımız sürüyor. Yakında Florya’ya veda, Kemerburgaz’a merhaba partileriyle sizlerle bir araya geleceğiz” dedi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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