Dursun Özbek: Futbolda yapı varsa Galatasaray'a karşı var

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ezeli rakiplerinin gündeme getirdiği yapı tartışmaları ile ilgili olarak yöneltilen bir soruya “Yapı, yapı, yapı... Herkesin ağzında. Yapı diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray’a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net” dedi. Dün imzalanan sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Özbek yabancı hakem için de “Geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen futbol federasyonunun inisiyatifi içinde bir husus. TFF’nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız” yorumunda bulundu.

G.Saray daha çok Osimhen'ler alır

Sarı kırmızılıların başkanı, Türk futbolseverlere Osimhen’i izlettirmekten gurur duyduklarını da belirtirken “Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... G.Saray’ın Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Sezon bitiminde herkes Osimhen’i transferi etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken” diye konuştu. Sportif AŞ Yöneticisi Abdullah Kavukçu ise “G.Saray bir futbolcuyu isterse o masada oluruz. Hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçte G.Saray. G.Saray daha çok Osimhen’ler alacak güçte” dedi.

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