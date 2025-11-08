×
Dursun Özbek, Erden Timur, Osimhen ve Icardi hakkında konuştu: Türkiye Galatasaraylı oluyor

Güncelleme Tarihi:

Dursun Özbek, Erden Timur, Osimhen ve Icardi hakkında konuştu: Türkiye Galatasaraylı oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 15:45

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Özbek, eski yönetici Erden Timur ile görüştüklerini ifade ederken, Osimhen ve Icardi hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler, 2022'de ete kemiğe bürünmeye başladı. Galatasaray, bu manada öncü bir takım olduğunu gösterdi. O dönemde, diğer camialardan "Gayrimenkul şirketi oldu" gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada, rakiplerimiz bizim ortaya koyduğumuz şekilde benzer projeler geliştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor."

"2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk: finansal sürdürülebilirliği sağlamak, tesisleşmek ve sportif başarıyı yakalamak. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz."

"Galatasaray camiasının içinden gelen biriyim. Taraftarla her zaman beraber oldum ve taraftarımı çok iyi tanıyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz."

"NBA AVRUPA PROJESİNDE YER ALACAĞIZ"

"Şu anda Türkiye'de takımdaşlık olarak baktığınızda, Galatasaray'ın taraftar kitlesinin çok büyüdüğünü, özellikle Osimhen ve Icardi ikonlarının verdiği uğraşlar sonucunda çok yüksek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Giderek bütün Türkiye Galatasaraylı oluyor."

"Ligin son 2-3 senede gördüğümüz gibi iki takım arasında geçmesi güzel değil. Rekabetin biraz daha aşağılara doğru yayılmasını son derece önemsiyorum."

"Şampiyonluğu kovalayan 5-6-7 takımın olmasında fayda var. Bu futbolun gelişmesi için de Türk futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyorum."

ERDEN TİMUR

"Erden Timur ile görüşüyoruz. Birlikte çalıştık biz zaten. Devamlı görüştüğümüz bir kardeşim. Yönetimler zaman zaman değişikliğe ihtiyaç duyabilir, yönetimde yorgunluk olabiliyor. Yönetimler her sene enerjisini tazelemek zorundadır. Başkanlar da yönetim de dönem dönem değişmek zorundadır."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Şampiyonlar Ligi çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak. Hedeflerimiz hep yüksek, ilk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. 8'de veya 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum.

Konsantrasyonu kaybetmeden bu sene Şampiyonlar Ligi'ne hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."

