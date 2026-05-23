Dursun Özbek bugün 4. kez başkan seçilecek!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 07:00

Galatasaray Genel Kurulu'nda tek aday Dursun Özbek...

Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Mevcut başkan Dursun Özbek’in tek aday gireceği seçimde, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Galatasaray’da başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde toplam 8 yıl 7 ay koltukta oturmuş olacak.

ÖZBEK’iN YENi YÖNETiM KURULU

YÖNETiM ASIL:
Dursun Özbek
Metin Öztürk
Sedat Artukoğlu
Eray Yazgan
Can Natan
Mecit Mert Çetinkaya
Mehmet Saruhan Cibara
Abdullah Kavukcu
Mehmet Burak Kutluğ
Fatih Demircan
Özen Kuzu

YÖNETiM YEDEK:
Bora İsmail Bahçetepe
Ozan Bingöl Yurtsever
Emir Aral
Tanur Lara Yılmaz
Ömer Sarıgül

