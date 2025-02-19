Dursun Özbek: Bu oyuna gelmem, samimiyetsiz davete katılmayacağım!

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G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe derbisi öncesi hem ezeli rakipleri hem de önceki gün kendilerini Riva’ya davet eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dün kulübün mart ayı divan toplantısında konuşan Özbek “Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum” derken “Derbiye kadar sabır rica ediyorum. Bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim” diye konuştu.

Maçımıza 1 saat kala duyurdular

“G.SARAY Başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim” diyen Özbek şöyle devam etti:

“TFF Başkanı imzalı, Ali Koç ve benim katılacağım bir toplantı daveti geldi. Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Şimdi mi bu değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz.”

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Rize maçının başlamasına 1 saat kala toplantının duyurulmasına ve mektubun içeriğine şüpheyle yaklaştığını belirten sözlerine şöyle devam etti:

Yanıtımızı dahi beklemediler

“BİZ katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyuruldu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım. Sanki ilk defa derbi oynanıyor.”

Dursun Özbek hem kendisinin hem de F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un hak mahrumiyeti cezası aldığını hatırlatırken “Ceza 28 Şubat’ta bitiyor. Yönetmeliğe göre, eğer bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez” derken şu ifadeleri kullandı:

Göstermelik toplantıya ihtiyaç yok

“GÖSTERMELİK dostluklara ihtiyacımız yok. Samimiyetse her şeye varız. Şunun bile idrakinde olunamadı; yahu ben bu başkanları çağırıyorum da bunların temsil yetkileri var mı şu anda? Göstermelik toplantılara ihtiyacımız yok. Yüksek sesle tekrarlıyorum; G.Saray tüm bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır.”

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