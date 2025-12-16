Dursun Özbek, 'bir hayalim var' diyerek Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti!

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 2024-25 sezonunda hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon olduklarını hatırlatırken, “Hedefimiz bu yıl da Türkiye’deki tüm kupaları kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde bir şeyler başarmak” dedi. TV Monaco’ya Fransızca röportaj veren Özbek, G.Saray’daki hayali ile ilgili soruya “Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmak. Çünkü UEFA Kupası’nı kazandık, Süper Kupa’yı kazandık. 2000 yılında Monaco’da muhteşem bir gece yaşadık ve UEFA Süper Kupası’nı kazandık” yanıtını verdi.

Taraftarımız her zaman başarı ister

Galatasaray'da başkan olmanın zor olduğuna dikkat çeken Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 35 milyon taraftarımız var ama bunu açıklamak çok zor. Sizi çok seviyorlar. Şampiyon olmak vb. önemli. Bir maç kaybederseniz, her türlü eleştiriyi duyarsınız. G.Saray taraftarı her zaman başarı ister. Son 3 yıldır şampiyonuz. Bu yıl da çok iyi gidiyor. Ama şimdi, Şampiyonlar Ligi’nde bir şeyler başarmak için oldukça büyük bir talep var. Bu yüzden, taraftarı mutlu etmek ve G.Saray için çalışmaya devam etmek için yapmamız gereken çok şey var.”

En üzüldüğüm an seçimi kaybetmekti

Galatasaray Başkanı olmayı 60 yıldır hayal ettiğini ifade eden Dursun Özbek görev başında en mutlu anının 2015’te başkanlığa seçilmesi olduğunu, en üzücü anının ise 2018’de seçimi kaybettiği gün olduğunu ifade etti. Sarı kırmızılıların başkanı kulüpte kendisini en çok etkileyen futbolcular sorulduğunda ise “Geçmişte çok vardı. Ama bugün, özellikle Icardi ve Osimhen var. G.Saray taraftarı, özellikle 8-12 yaş arası çocuklar Icardi’yi çok seviyor ve şimdi benim de çok sevdiğim nesil, diyelim ki 5 veya 10 yıl sonra bu nesil tamamen G.Saraylı olacak.”