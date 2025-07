Dursun Özbek: 'Amacımız Türk futbolunu daha yukarıya çekmek ve marka değerini yükseltmek'

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Anma töreni, Ali Sami Yen'in kabri başında okunan dualarla son buldu.

Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

"BİZ DE ONLARIN AÇTIĞI BU YOLDAN TÜRK FUTBOLUNA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün Galatasaray'ı bize emanet eden değerli büyüğümüz Ali Sami Yen'in vefatının yıl dönümü. Her sene olduğu gibi yönetim kurulumuzla buraya geldik. Kendisini andık. Ayrıca Türk futboluna büyük hizmetler veren Süleyman Seba'nın da mezarı burada. Onu da ziyaret ettik. Onun için de dua ettik. Her iki büyüğümüze de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türk futboluna çok büyük emekleri var. Biz de onların açtığı bu yoldan Türk futboluna hizmet vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

"AMACIMIZ GALATASARAY'I GELECEK KUŞAKLARA EN İYİ ŞEKİLDE TESLİM ETMEK"

Yönetim olarak 2022 senesinden beri çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Özbek, "Projelerimizin bir kısmını yaptık. Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonra arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok güzel bir noktaya geldik. Bundan sonra bizim amacımız, Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek." ifadelerini kullandı.

"ADALETİN HAKİM OLACAĞI GÜZEL BİR LİG İZLETİRİZ UMARIM"

Türk futbolunun marka değerini yükseltmek istediklerini vurgulayan Özbek, "Bütün kulüpler, bu sezon aynı amaca hizmet edecektir. Dostluk ve sevgi içinde mücadele etmemizi diliyorum. Adaletin hakim olacağı güzel bir lig izletiriz umarım. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Umarım takımlarımız, Avrupa'da da aynı başarıyı sergiler." şeklinde konuştu.