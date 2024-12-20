Dursun Özbek, Ali Koç'la yaşadığı diyaloğu anlattı: Gündemi ben belirlersem seninle televizyona çıkarım

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Özellikle geride kalan 2 sezonda 2 kulüp arasında tansiyonun yükseldiği dönemlerde, Ocak 2023’te başlayıp sonuncusu 5 Şubat 2024’te olmak üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaraylı mevkidaşına toplamda 5 kez canlı yayına çıkma davetinde bulundu.

KOÇ: GS TV'YE BİLE ÇIKARIM

Koç, bu çağrılarda ‘cesaretiniz varsa’, ‘yüreğiniz yetiyorsa’ gibi sert ifadeler kullanırken “İstediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum” dedi. Hatta sarı kırmızılıların resmi televizyonu olan GSTV’ye dahi çıkma ya hazır olduğunu aktardı.

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"BİZ SAHADA KALACAĞIZ" YANITI

Dursun Özbek ise Ocak 2023’teki ilk çağrıya bu tip yaklaşımların Türk futboluna faydası olmayacağını dile getirerek, “Biz rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz” yanıtını verdi. Ardından 21 Mart’ta ezeli rakipten gelen talebi “Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur” açıklamasıyla reddetti.

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HEMŞERİLERİNE ANLATTI

Dursun Özbek son olarak Alucra Kalkınma Vakfı’nın İstanbul Kağıthane Yeni Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulunda bu konuyu gündeme getirdi. Giresun’un bir ilçesi olan Alucra’dan gelenlerin buluştuğu kongrede kürsüye çıkan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen bir diyaloğu şu sözlerle ifade etti:

"TORUNLAR KONUŞSUN"

“Kendisine 'Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek’in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek’in torunuyla Vehbi Koç’un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım' dedim. Kendisi kabul etmedi.”