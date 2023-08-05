Dursun Özbek açıkladı: Galatasaray, Kahramanmaraş’ta 100 kalıcı konut yapacak

Haberin Devamı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve kulübün yöneticileri 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelerek, kulübün şehirde kurduğu 600 adet konteynerden oluşan kenti yerinde inceledi. Özbek ve beraberindeki heyet, ilk ziyaretini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirdi. Başkan Hayrettin Güngör ile bir araya gelen Özbek, deprem sonrası şehirde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldı. Toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın büyük bir camia ve sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı Özbek, “Galatasaray olarak, bu yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimiz buradaki insanları görmek, buraları görmek içindi. İnsanlarımıza dokunmak, onları ziyaret etmek bizler için çok önemliydi. Bölgeyi ziyaretlerimiz sırasında gerek Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gerekse büyükşehir belediye başkanımıza söz vermiştik ve kurulan ilk konteyner kentimizi valimize teslim edeceğiz. Bizim bunun dışında yapmak istediğimiz kalıcı konut projesi de var ve bu konu ile ilgili Sayın Özhaseki ile görüştüm. Bu minvalde kendilerinden yer istedik, bu konutların yapılması için. Bu konutların Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılması için bir mutabakatımız var. Bu bölgeye kişisel hassasiyetim de var o da şu, bizler Özbekistan’dan göç ettik, ilk konakladığı yer de Kahramanmaraş. Senelerdir Kahramanmaraş’a geldim, ticaretler yaptık ve dolayısı ile buraya duyduğum hassasiyet çok büyük. Biz spor kulüpleri, sporda yarıştığımız gibi iyilikte de yarışmamız lazım. Yeşil sahalardaki yarışlarımızı bu alanda da ortaya çıkartalım. Galatasaray’ın amacı iyilikte de şampiyon olması. Bunların kuvvetlenmesi, gündemden de düşmemesi lazım. Ben bütün kulüplerimizi deprem bölgesindeki takımlarımıza destek vermesi çağrısında da bulunuyorum. Gelecek yıl hem Kahramanmaraş’ta hazırlık maçı yapmak hem de sporcu desteği açısından destek vermeye hazırız” dedi.

Haberin Devamı