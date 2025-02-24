Dev maç öncesi başkanların derbi karnesi: Dursun Özbek: 4 - Ali Koç: 1

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Dursun Özbek ile Ali Koç’un aynı anda başkanlık görevinde bulunduğu dönemde G.Saray-F.Bahçe derbilerinde sarı kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

Bu süreçte Süper Lig’de 5, Süper Kupa’da ise 1 kez derbi oynandı. Ligde sarı kırmızılılar 3, sarı lacivertliler 1 kez kazanırken, diğer mücadele berabere sonuçlandı. Süper Kupa’daki tek derbiye ise F.Bahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 G.Saray’ın lehine tescil edildi.

Bu dönemde Aslan’ın 2’si hükmenden olmak üzere toplam 12 golüne, Kanarya 2 golle karşılık verebildi.

BURUK’UN DERBi PERFORMANSI

Ezeli rakiplere karşı 13. derbisine çıkacak. 1’ü hükmen 8 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

MOURiNHO’NUN TÜRKiYE’DEKi DERBi KARNESi

Dünya devleriyle birçok derbiye çıkan Mourinho, Türkiye’de ise henüz kazanamadı.