×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dursun Özbek: '26. şampiyonluğumuz gelecek!'

Güncelleme Tarihi:

#Dursun Özbek#Galatasaray#Süper Lig
Dursun Özbek: 26. şampiyonluğumuz gelecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 00:28

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek." dedi.

Haberin Devamı

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğince Crowne Plaza Otel'de "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenlendi.

Geceye, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy ile davetliler katıldı.

Gözden KaçmasınÖzel Röportaj - Kaan Ayhandan Spor Arenaya çok konuşulacak açıklamalar: Hedef 6. yıldız | Osimheni ikna etmek zor | Bu sezon en mutlu anım...Özel Röportaj - Kaan Ayhan'dan Spor Arena'ya çok konuşulacak açıklamalar: Hedef 6. yıldız | Osimhen'i ikna etmek zor | Bu sezon en mutlu anım...Haberi görüntüle

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek. Ankara'daki tüm Galatasaraylılara sevgilerimi gönderiyorum. Galatasaraylıların Galatasaray'a gösterdikleri ilginin hiç eksilmemesi ve azalmamasını arzuluyorum. Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk kardeşime de özel teşekkür ediyorum. Her maçta yanımızda, ne sorunumuz olursa olsun yanımızda oluyor."

Haberin Devamı

25. şampiyonluğa özel pastanın kesildiği gecede şarkıcı Sıla konser verdi. DJ Levent Özkazanç ile Yusuf Özer&All Star Team'in performansıyla gece sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dursun Özbek#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!