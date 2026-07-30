Duran topların durmayan ustası Anderson Talisca!

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Fenerbahçe yeni sezona santrforu Vedat Muriç’in sakatlanmasıyla golcüsüz başlarken, Anderson Talisca sarı lacivertli ekibin gol ayağı olmaya devam etti.

Brezilyalı futbolcu İstanbul’da oynanan ilk maçta olduğu gibi yine bir duran top golü ile ağları havalandırmayı başardı. Kadıköy’de frikik atışında topun başına geçip 1-0’lık galibiyete imza atan Talisca dün de penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. Böylece 32 yaşındaki futbolcu takımımın 2026-27 sezonundaki ilk iki golü atan isim oldu.

Talisca kariyeri boyunca 45. kez bir duran top pozisyonunda gol sevinci yaşadı. Dün kariyerinde 24. kez beyaz noktadan kaleci avlayan Sambacı bu penaltıların 11’ini ise sarı lacivertlilerde gole çevirdi. Talisca 21 kez de frikik golü atarken, bunların 3’ün Fenerbahçe adına kaydetti.

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47 GOLE DiREKT KATKI VERDi

Talisca Fenerbahçce forması altında 70. resmi maçında 41. golünü attı. 6 da asisti olan yıldız futbolcunun toplam skor katkısı 47’yi buldu.