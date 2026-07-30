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Duran topların durmayan ustası Anderson Talisca!

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#UEFA Şampiyonlar Ligi
Duran topların durmayan ustası Anderson Talisca
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

Brezilyalı futbolcu yeni sezonda takımının ilk iki golüne imzasını attı. İstanbul’daki Gornik Zabrze maçında frikikten fileleri havalandıran Sambacı dünkü rövanşta penaltıyı da affetmedi. Talisca 14’ü Fenerbahçe’de olmak üzere kariyerinde 45. duran top golünü attı.

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Fenerbahçe yeni sezona santrforu Vedat Muriç’in sakatlanmasıyla golcüsüz başlarken, Anderson Talisca sarı lacivertli ekibin gol ayağı olmaya devam etti.

Brezilyalı futbolcu İstanbul’da oynanan ilk maçta olduğu gibi yine bir duran top golü ile ağları havalandırmayı başardı. Kadıköy’de frikik atışında topun başına geçip 1-0’lık galibiyete imza atan Talisca dün de penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. Böylece 32 yaşındaki futbolcu takımımın 2026-27 sezonundaki ilk iki golü atan isim oldu.

Talisca kariyeri boyunca 45. kez bir duran top pozisyonunda gol sevinci yaşadı. Dün kariyerinde 24. kez beyaz noktadan kaleci avlayan Sambacı bu penaltıların 11’ini ise sarı lacivertlilerde gole çevirdi. Talisca 21 kez de frikik golü atarken, bunların 3’ün Fenerbahçe adına kaydetti.

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47 GOLE DiREKT KATKI VERDi

Talisca Fenerbahçce forması altında 70. resmi maçında 41. golünü attı. 6 da asisti olan yıldız futbolcunun toplam skor katkısı 47’yi buldu.

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#UEFA Şampiyonlar Ligi

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