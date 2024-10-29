Duran toplarda Galatasaray gibisi Avrupa’da bile yok

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Bu sezon ligde duran toplardan en çok gol atan takım olan G.Saray bu şekilde 12. ve 13. golünü Beşiktaş ağlarına yolladı. 5 kez frikikten, 4 kez kornerden ağları bulan Cimbom 3 kez taçtan, 1 kez de penaltıdan gol attı.

Geçen sezondan bu yana duran toptan 26 gol atan Galatasaray, bu alanda Avrupa’nın zirvesinde.

F.Bahçe ve Beşiktaş ise penaltı hariç duran toptan birer gol atabildi.

GABRiEL SARA ASiSTTE LiDER

Dün 2 asist yapan Gabriel Sara toplamda 5 asiste ulaşırken, bu istatistikte ligin zirvesinde...

Sanchez, Emre Aşık’tan 17 yıl sonra (2006-07) Beşiktaş’a gol atan ilk G.Saraylı stoper oldu. O maçı Kartal 2-1 kazanmıştı.