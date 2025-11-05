×
Duran primi gençlere verdi!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Jhon Duran'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

Derbide galibiyet golünü atan Jhon Duran’dan örnek hareket.

Sarı lacivertli takımda Başkan Sadettin Saran’ın göreve gelmesinden sonra paket prim sistemine geçilmişti. Seri galibiyetlerin ardından söz verilen primler futbolcuların hesabına yatarken, HT Spor’un haberine göre Duran, hesabına yatan primin tamamını Fenerbahçe Akademisi’ne bağışladı.

Öte yandan FB TV’ye konuşan Kolombiyalı forvet, Beşiktaş maçındaki golü sonrası formasını çıkarmasıya ilgili, “Sakatlık sonrası galibiyet golünü atmak önemliydi. Gol sevincim duygularımın dışavurumuydu” dedi. Sakatlık sürecinin zorluğunu anlatan Duran, “Sakinliğimi korudum. Tanrı’nın yapmış olduğu plana güvendim. Gerisi umrumda olmadı” diye konuştu.

