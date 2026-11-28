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Batum'da önceki gün oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının 37 dakika durdurulmasına yol açan olaylarla ilgili Gürcistan İçişleri Bakanlığı ve UEFA’dan birbiri ardına gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar geldi.

Tribündeki olayların Filistin bayrağı açmak isteyen bir Beşiktaşlıya Gürcü polislerin ‘çok sert’ müdahale etmeleri sonucu çıktığı, tepki gösterenlere cop ve biber gazı kullanıldığı görüntülerde açıkça ortada olmasına rağmen Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bütün suçu taraftarlarımıza yıktı.

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "ŞİDDETİ DURDURMAK İÇİN MÜDAHALE EDİLDİ"

Bakanlıkta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Maç öncesi Avrupa Meydanı’ndan Batum Arena’ya yürüyüş sırasında bazı Beşiktaş taraftarları saldırgan davranışlarda bulundu. Küfürlü sloganlar atıp çeşitli cisimler fırlattılar ve görevlilerle fiziki arbedeye girdiler. Bazı taraftarların şiddet içeren ve kışkırtıcı eylemleri stadyumda da devam etti. Tribün koltuklarını kolluk görevlilerine fırlatarak onların hayatını ve sağlığını tehlikeye attılar. Polis, şiddet eylemlerini durdurmak ve kamu güvenliğini sağlamak için müdahale etti.

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Taraftarların şiddet eylemleri sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın 3 görevlisi çeşitli şekillerde yaralandı. Kolluk kuvvetleri, eylemleri nedeniyle 16 kişiyi gözaltına aldı (hepsi dün serbest bırakıldı). Bazı yabancı medya kuruluşlarında polisin güç kullanımının Filistin’e destek bayrakları ve pankartlarının açılmasıyla bağlantılı olduğu yönünde haberler yayımlandı. Bu iddiayı kesin bir dille reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemleri ve kolluk kuvvetleriyle fiziki arbede söz konusu bayrak ve pankartlar açılmadan önce, stada yürüyüş sırasında başladı.”

UEFA’NIN HİÇ SORUMLULUĞU YOKMUŞ!

UEFA ise yaptığı açıklamada olaylardan kendini soyutlayıp, sorumluluğu Gürcistan’a, suçu Beşiktaş taraftarına attı: “UEFA, stadyumdaki güvenlikten sorumlu değildi ve bu konularda herhangi bir yetkisi bulunmuyordu. Stattaki tüm müdahaleler, yetkili yerel makamlar tarafından gerçekleştirildi. UEFA’nın edindiği bilgilere göre, maçın durdurulmasına neden olan gerginlik, Beşiktaş taraftarlarının kendi aralarında çıkan kavgayı sona erdirmek amacıyla yerel polisin müdahale etmesinin ardından başladı.”

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GÜRCİSTAN’A DİPLOMATİK TEPKİ

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesi ile ilgili Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Maçta yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir” denildi.

UEFA, BEŞİKTAŞ-HAPOEL MAÇINA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

UEFA, önceki gün Avrupa Ligi’nde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva ve 3’ü ağır 11 kişinin yaralandığı Marsilya-Levski Sofya maçlarında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, “Şiddetin, saldırganlığın, nefretin ve her türlü provokatif, ayrımcı davranışın futbolda yeri yoktur. Söz konusu karşılaşmalarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere aykırıdır. UEFA, yaşanan olayları soruşturmak ve yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin gerçekleri ve koşulları belirlemek amacıyla mevcut tüm delilleri incelemek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir” denildi.