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Dünyanın yeni gözdesinden Moruinho bombası! 6 ayda ters köşe...

#Jose Mourinho#Newcastle United#Amanda Staveley
Dünyanın yeni gözdesinden Moruinho bombası 6 ayda ters köşe...

Newcastle United'ı satın alarak, İngiliz ekibini bir anda dünyanın en zengin kulübü haline getiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, teknik direktörlük görevi için de büyük oynamaya hazırlanıyor. Kulübün yeni yöneticisi Amanda Staveley, ilk hedef olarak Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu belirledi.

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Spor Arena Dış Haber - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum, aylardır süren çalışmalar sonucu Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 350 milyon euro karşılığında satın alırken, bu gelişme dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.

13 milyar sterlinlik servetiyle Premier Lig'in en zengin kulüp sahiplerinden olan Mohammed bin Selman, yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başlarken takımı emanet edeceği teknik diretkör konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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RODGERS, GERRARD, FAVRE DERKEN...

Leicester City'den Brendan Rodgers, Rangers'tan Steven Gerrard ve Lucien Favre'nin teknik direktör adaylar arasında yer aldığı Newcastle'da kulübün yeni ortağı ve yöneticisi Amanda Staveley'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Dünyanın yeni gözdesinden Moruinho bombası 6 ayda ters köşe...

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Newcastle United'dan yüzde 10 hisse sahibi olan ve kulübün futbol operasyonuyla yakından ilgilenen Staveley, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu teknik direktör adayları arasında ilk sıraya koydu.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN TAZMİNATA HAZIR

İngiliz basınına yansıyan haberde; Mayıs ayında İtalyan ekibinin başına geçen ve başarılı bir performans sergileyen Portekizli teknik adamı yeniden Premier Lig'e getirmek isteyen Staveley'nin, 58 yaşındaki çalıştırıcı için Roma'ya sözleşme feshi için tazminat ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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Mourinho-Newcastle United iddiaları tazeliğini korurken, eski İngiliz futbolcu Danny Mills'ten iddiaları doğrulayan bir Mourinho yorumu geldi.

İngiltere'de bir radyoya konuşan Mills, yüksek bütçeli bir takım oluşturup başarılı olmak için tercih edilecek ilk kişinin Portekizli teknik direktör olduğunu söyledi.

"MOURINHO SİZİ HERKESTEN ÖNCE BAŞARIYA ULAŞTIRIR"

"Yeni bir takım kurmak ve nispeten başarılı olmak için bütçe hazırlanmasından bahsediyorsanız, bunu Mourinho ile yapmak en doğrusu" diyen Mills, "Jose'ye yeterince bütçe verip rahat çalışma imkanı sağlarsanız, muhtemelen sizi herkesten önce başarıya ulaştıracaktır. Newcastle sabırlı hareket edebilir. Bu sezon olmasa da gelecek sezonun başında Mourinho ile bir adım atabilirler" ifadelerini kullandı.

Dünyanın yeni gözdesinden Moruinho bombası 6 ayda ters köşe...

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Futbol tarihine geçecek satış sonrasında ülkesinin basınına demeç veren İngiliz iş insanı Amanda Staveley, kupa kazanma konusunda Manchester City ve Paris Saint Germain ile rekabet ededilmek için ciddi yatırımlar yapmaktan kaçınmayacaklarının sinyallerini vermişti.

Staveley, "Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hırslı olacağız ama bu biraz zaman alacak. Bu büyük satın almayla kulüp büyük bir değişime girecek. Başarılar ve kupalar için yatırım kadar zaman ve doğru ekip de önemli" demişti.

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#Jose Mourinho#Newcastle United#Amanda Staveley

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