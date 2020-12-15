“Dünyanın Sporu”nu Evinize Getiren D-Smart Brand&Sport Summit’te!

Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, bu sene 17-18 Aralık tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Brand&Sport Summit’e katılacak.

42 Maslak içindeki ESA Arena’da pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olan organizasyonda konuşmacılar fiziksel olarak sahnede olacak, oturumlar seyircisiz olacak ve sportstv’den canlı yayınlanacak. Ayrıca etkinlik sportstvPLATFORM üzerinden dijital ortamda tamamen yayınlanarak, izleyicilerine hem eş zamanlı hem de geriye dönük olarak ücretsiz izleme imkânı sağlayacak.

Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu etkinliğe katılacak olan önemli isimlerin başında geliyor. Ayrıca WTA Başkanı, Federasyon Başkanları, markalar ile spor ilişkisini temsil eden çok sayıda markanın CEO’su ve Pazarlama Grubu Başkanları, 2021’e ertelenen önemli uluslararası spor organizasyonları öncesinde deneyimlerini paylaşacak.

D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’ın sunumunu yapacağı D-Smart oturumu 17 Aralık Perşembe saat 14.30-15.00 arasında gerçekleşecek. Oturum boyunca platformda yer alan spor kanallarının tanıtımı, kanallarda yayınlanan içeriklerin çeşitliliği ve D-Smart’ın gelecek planlamaları ile sosyal sorumluluk projelerinden bahsedilecek.

Etkinliği ücretsiz izlemek için brandnsport.com adresinden kaydınızı yaptırabilirsiniz.

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