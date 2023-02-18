DÃ¼nyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu koreografinin mimarlarÄ±: TÃ¼rkiyeâ€™nin teÅŸekkÃ¼rÃ¼nÃ¼ ilettik

Haberin DevamÄ±

Trabzonspor ile Ä°sviÃ§re ekibi Basel, TÃ¼rkiyeâ€™yi yasa boÄŸan ve dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden yardÄ±ma koÅŸtuÄŸu KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerde yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±nÄ±n hÃ¼znÃ¼yle 16 Åžubat akÅŸamÄ± sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Siyah forma ve tiÅŸÃ¶rtlerin giyildiÄŸi, ezeli rakip taraftarlarÄ±nÄ±n da tribÃ¼nleri depremzedeler iÃ§in doldurduÄŸu, birbiriyle kucaklaÅŸÄ±p, farklÄ± renklerdeki takÄ±m bayraklarÄ±nÄ± dalgalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabaka, sportif centilmenliÄŸin en gÃ¼zel Ã¶rneklerinden birisi olarak adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±. UEFA ve dÃ¼nyanÄ±n takip ettiÄŸi, spor camiasÄ±nÄ±n depremzedeler iÃ§in tek yÃ¼rek olduÄŸu maÃ§ Ã¶ncesinde tribÃ¼nde aÃ§Ä±lan â€™Viraâ€™ taraftar grubunun koreografisi ise dÃ¼nya gÃ¼ndemine oturdu.Â



TEK YÃœREK OLMAYI KOREOGRAFÄ°YLE RESMETTÄ°LER



Ä°zleyicileri hÃ¼zÃ¼nlendiren koreografide; Yunanistanâ€™dan gelen arama kurtarma ekibinin kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir bebek, kurtarma ekibinin kaskÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye yardÄ±m eden Ã¼lkelerin bayraklarÄ±, Meksika ordusunun enkazdan 3 kiÅŸiyi kurtaran ve AdÄ±yamanâ€™da operasyonda hayatÄ±nÄ± kaybeden kÃ¶peÄŸi Proteo, enkaz altÄ±nda yaÅŸam arayan iÅŸ makineleri ve enkazdan yÃ¼kselen bir elin tuttuÄŸu TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yer aldÄ±. Umut, acÄ±, yalnÄ±zlÄ±k, yardÄ±mlaÅŸma, birlik, beraberlik, ÅŸÃ¼kran gibi kavram ve duygularÄ± koreografilerinde bir araya getiren â€™Viraâ€™ grubunun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, izleyicilerin yanÄ±nda ekran baÅŸÄ±nda milyonlarca kiÅŸiyi de duygulandÄ±rdÄ±.Â



KOREOGRAFÄ°NÄ°N HAZIRLANIÅž HÄ°KAYESÄ°NÄ° ANLATTILAR



Depremden sonra Hatayâ€™a giderek afetzedelere yardÄ±m eden, dÃ¶ndÃ¼kten sonra 2 gÃ¼n iÃ§inde zorlu ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bitirip TÃ¼rkiyeâ€™nin sesini dÃ¼nyaya duyuran, tek yÃ¼rek olmayÄ± tek resimde birleÅŸtirmeyi baÅŸaran ekip DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±â€™na (DHA) koreografinin hazÄ±rlanÄ±ÅŸ hikayesini anlattÄ±. YÃ¼rekleri titreten koreografinin mimarlarÄ±ndan SavaÅŸ Ã–zlÃ¼, â€™Viraâ€™ grubunun 2011 yÄ±lÄ±nda kurulduÄŸunu ve taraftarlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶tesinde bir misyonlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–zlÃ¼, "Biz sadece Trabzonsporâ€™un peÅŸinden koÅŸan bir taraftar grubu deÄŸil iÅŸin sosyal boyutuna da sahip Ã§Ä±kan bir taraftar grubuyuz. Grup olarak 5 bine yakÄ±n Ã¼yemiz var, aktif olarak Trabzonâ€™da 750 kiÅŸiyiz. TÃ¼rkiyeâ€™nin hareketli ilk koreografisini de biz yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu koreografide diÄŸerlerinden farklÄ± bir durum oldu" dedi.Â

Haberin DevamÄ±

Haberin DevamÄ±

Koreografinin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 650 metrekare bez kullandÄ±klarÄ±nÄ±, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve rÃ¼zgarÄ±n hazÄ±rlÄ±klara engel olduÄŸunu anlatan Ã–zlÃ¼, "Bezi aÄŸlarla monte ettik. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ± hesaplayamadÄ±k. Deprem koreografisini hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± son 2 saate kadar iptal etmeyi bile dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Risk aldÄ±k, inandÄ±k ve baÅŸardÄ±k. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¼zel bir mesaj verdik, TÃ¼rkiyeâ€™nin teÅŸekkÃ¼rÃ¼nÃ¼ ilettik. Ä°nÅŸallah Ã¼lkemizde bÃ¶yle bir afetin, bir daha yaÅŸanmamasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yanÄ±mÄ±zda olduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" diye konuÅŸtu.ÂÃ–zlÃ¼, Meksika ordusunun kurtarma kÃ¶peÄŸi Proteoâ€™un koreografinin sembolÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Proteo, koreografinin simgesi oldu. Ona ve Ã¼lkesine bu ÅŸekilde teÅŸekkÃ¼r etmiÅŸ olduk. Koreografide eksik yanÄ±mÄ±z vardÄ±, bunu Proteo ile tamamladÄ±k. Orada olmasÄ± bizim iÃ§in gurur verici bir ÅŸey. Deprem bÃ¶lgesinde enkazdan 3 kiÅŸiyi canlÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Ã‡ok farklÄ± bir duygu bizim iÃ§in. Bu anlamda Meksika halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±. Â

"BAYRAKLARI UNUTMAMIZ KASITLI DEÄžÄ°L"



Koreografiyi hazÄ±rlayanlardan Muhammet Onur YazÄ±cÄ± da deprem koreografinin oluÅŸumunda fikirsel olarak birkaÃ§ saat iÃ§erisinde uzlaÅŸarak hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Koreografide her detayÄ± iÅŸlemek istediklerini ancak kÄ±sÄ±tlÄ± zamanda hazÄ±rlarÄ± iÃ§in bazÄ± Ã¼lke bayraklarÄ±nÄ± unuttuklarÄ±nÄ± belirten YazÄ±cÄ±, "TÃ¼m dÃ¼nyaya iyi bir mesaj verip teÅŸekkÃ¼r edelim istedik. KÄ±sÄ±tlÄ± zamanda en detaylÄ± ÅŸekilde tasarlayÄ±p geliÅŸtirdik. BazÄ± bayraklarÄ± unutmamÄ±zda kasÄ±tlÄ± bir ÅŸey olmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil. SÃ¼re Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã§ok acele ettik. BazÄ± Ã¼lke bayraklarÄ±nÄ± istemsizce unuttuk. Herhangi bir art niyet taÅŸÄ±mÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

"BAYRAÄžINI UNUTTUÄžUMUZ ÃœLKELERDEN Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°K"



Koreografide yer vermeyi unuttuklarÄ± Ã¼lkelerden Ã¶zÃ¼r dilediklerini aÃ§Ä±klayan YazÄ±cÄ±, "Ãœlkemize yardÄ±m getiren, destek olan, orada bir can kurtaran herkese minnettarÄ±z. Grup olarak bu olay iÃ§in Ã¶zÃ¼r mesajÄ± yayÄ±nladÄ±k. Koreografiyi izleyip kendi bayraklarÄ±nÄ± gÃ¶remeyenlerden Ã¶zÃ¼r diledik. Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nin Ã¶zrÃ¼mÃ¼ze cevap vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduk. En azÄ±ndan bizim duygumuza, samimiyetimize inandÄ±lar. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Biz onlara anlayÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§in, onlar bize yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±klamadan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti. Ortada bir sorun yok" ifadelerinde bulundu.



"Ä°PLERÄ° MAKARAYA Ã‡EKERKEN AÄžLADIK"



Hatayâ€™dan dÃ¶ndÃ¼kleri iÃ§in yorgun olduklarÄ±nÄ±, kÄ±sa sÃ¼rede ve olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nda koreografiyi hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Murat Can Durna, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"Maneviyat yÃ¼klÃ¼ bir koreografi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Bez 100 kiloydu, gerdiÄŸimiz aÄŸlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, demir profilin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±nada ipin makaralara geÃ§me sÃ¼recinde vinÃ§ de zorluk Ã§Ä±kardÄ±. Ä°ÅŸin baÅŸÄ±ndan sonuna kadar 6 kiÅŸiydik. Ã‡ok fazla insan gÃ¼cÃ¼ne ihtiyacÄ±mÄ±z olunca sayÄ±mÄ±z arttÄ±. 6 kiÅŸiyle yapÄ±lmazdÄ± bundan Ã¶ncekilerde hiÃ§ yapmamÄ±ÅŸtÄ±k. Bunu Ã§ok duygu besleyerek, minnet borcumuz olduÄŸu iÃ§in yaparken hiÃ§ kimse gocunmadÄ±. Sonucun bu kadar gÃ¼zel olacaÄŸÄ±nÄ± ben de beklemiyordum. AmacÄ±mÄ±z bir gÃ¶rsel hazÄ±rlayÄ±p orada yaÅŸananlarÄ± insanlara ifade etmekti. 650 metrekarelik bir gÃ¶rselle 10 gÃ¼nlÃ¼k Deprem sÃ¼recini anlattÄ±k. KarÅŸÄ±ya Ã§ok iyi duygu geÃ§irdik. Jenerik mÃ¼ziÄŸine kadar Ã§ok iyiydi. Koreografinin iplerini makaraya Ã§ekerken biz bile aÄŸladÄ±k. BaÅŸtan sona tamamen duygusaldÄ±. Bir ÅŸekilde minnet borcumuzu Ã¶demiÅŸ olduk."Â



"STATTA FENERBAHÃ‡E BAYRAÄžI SALLADIM"



Hatayâ€™dan dÃ¶ndÃ¼kten sonra mental olarak zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ve Trabzonspor-Basel maÃ§Ä±nda Trabzonspor taraftarÄ± olarak FenerbahÃ§e bayraÄŸÄ± salladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Sefa Atasoy ise, "Normalde bu ÅŸekilde doÄŸru karÅŸÄ±lanmayan ÅŸeyler o gÃ¼n Ã§ok normaldi. Bu birlik beraberlik benim iÃ§in Ã§ok anlamlÄ±ydÄ±. Statta FenerbahÃ§e bayraÄŸÄ± sallÄ±yordum. Benim iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir andÄ±. Bu birlik ve beraberliÄŸin Ã¼lkem adÄ±na devam etmesini diliyorum. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa zamanda yaralarÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte saracaÄŸÄ±z" dedi