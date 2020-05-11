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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Dünyanın gözü şimdi Faroe'de! Güney Kore'den sonra...

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Dünyanın gözü şimdi Faroe'de! Güney Kore'den sonra...
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Güney Kore’nin ardından Faroe Adaları da futbol oynayan ülkeler arasına dahil oldu.

Atlas Okyanusu’nda yaklaşık 50 bin nüfuslu bu ada ülkesinin 10 takımlı liginde sezon önceki gün start aldı.

Her ne kadar ülkede koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölüm vakası rapor edilmese de Faroe Adaları Futbol Federasyonu karşılaşmaları seyircisiz oynatıyor. Bu futbolsuz döneme denk gelmenin avantajını yaşayan lig, Norveç başta olmak üzere birçok ülkeye yayın hakkını satmış durumda.

Federasyon yöneticisi Roin Schroter, “Uluslararası ilgi ve alaka bizim için çok yeni bir şey ancak herkes ne kadar iyi bir lig olduğumuzu görecek” dedi. İdmanlara sadece 10 gün ara verilen ligde, tüm takımlar yaklaşık 1 aydır tam kadro antrenmanlarına devam ediyordu.

 

Dünyanın gözü şimdi Faroede Güney Koreden sonra...

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