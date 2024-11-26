Dünyanın gözü kulağı bu iddiada: Mohamed Salah, Süper Lig devine...

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Temmuz 2017 tarihinde 42 milyon euro karşılığında Roma'dan Liverpool'a transfer olan ve o günden beri İngiliz ekibinin formasını terleten Mohamed Salah, gösterdiği performansla Liverpool taraftarının sevgilisi oldu.

Liverpool'un uzun yılların ardından kazandığı Premier Lig şampiyonluğunda ve müzesine eklediği Şampiyonlar Ligi kupasının kazanılmasında çok büyük bir pay sahibi olan Salah, Liverpool ile son dönemini yaşıyor.

Dev kulübün yönetiminden henüz yeni bir kontrat teklifi almayan yıldız oyuncunun ismi birçok dev takımla anılırken Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Mısırlı futbolcu, takımından yeni kontrat teklifi gelmemesi üzerine geleceği hakkında çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

'AYRILMA İHTİMALİM YÜKSEK'

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Premier Lig'de Liverpool'un Southampton'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından NBC'ye konuşan Salah, "Hayal kırıklığına uğradım. Aralık ayına yaklaşıyoruz ve hala kulüpten bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalime göre daha fazla. Hayal kırıklığına uğradım ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Bu itirafların ardından Salah'ın İngiliz devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Süper Lig devi Galatasaray'ın bu transfer için nabız yokladığı iddia edildi.

İngiliz medyasında ortaya atılan iddialara göre Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesinin son senesinde olmasını fırsat bilen Dursun Özbek yönetimi, transfer için kollarını sıvadı. Sarı kırmızılı yönetimin Merseyside ekibiyle görüşmelerine başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

BONSERVİSSİZ İSTENİYOR

Farklı İngiliz kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre ise; Mohamed Salah'ın yaz transfer döneminde sözleşmesini noktalamasını bekleyen sarı kırmızılılar, bonservis ödemenden yeni sezonki kadro planlamasında yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın Salah'ı yakın takip ettiği ve dünyaca ünlü yıldız ismin transferi için ısrarcı olacağı belirtiliyor.

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BU SEZON 22 GOL KATKISI YAPTI

Liverpool'dan yeni kontrat teklifi almayan Mohamed Salah, bu sezon kırmızı forma altında 18 maça çıktı. Bu maçlarda 1.439 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız, takımına 12 gol - 10 asistlik katkı sağladı.