Dünyanın gözü İstanbul’da olacak

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Çok sayıda elit atletin katılımının beklendiği N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için geri sayıma geçildi... 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek koşu öncesi Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca bir basın toplantısı düzenledi.

Maratona 65 ülkeden yabancı sporcunın katılacağına vurgu yapan Renay Onur, “Organizasyonun 17 yıllık tarihinde en fazla kayıt alınan yarış olacak. Yabancı sporcuda da en yüksek rakama ulaştık. 65 ülkeden 650’den fazla yabancı sporcu katılacak. Bu atletizm dünyasında İstanbul’a olan talebi ortaya koyuyor” diye konuştu. Fatih Çintimar da “Yarışma yine dünya rekorlarına ev sahipliği yapacaktır diye düşünüyorum. Bu maraton organizasyon anlamında mükemmelliği yakaladı” ifadelerini kullandı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise “Tarihin içerisinde yapılan bir yarış olmanın ayrıcalığını hissediyoruz” diye konuştu.