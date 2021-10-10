Dünyanın gözü İstanbul'da! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine geri sayım...

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Ve büyük gün geldi çattı... Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. ayağı olan Rolex Türkiye Grand Prix’si bugün saat 15.00’te yapılacak. İntercity İstanbul Park Pisti’nde gerçekleştirilecek yarış, S Sport Plus’tan naklen yayımlanacak..

COVID-19 KOŞULLARI

Olimpiyatlardan sonra en çok izlenen spor organizasyonu olan Formula 1 yarışları, Covid-19 pandemisinin sebep olduğu ‘özel durum’ sayesinde 2011’den sonra ilk kez geçen yıl ülkemizde tekrar yapıldı. FİA ve Formula 1 yönetimi geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle özellikle Avrupa dışındaki yarışlar konusunda zorluk çekmeye başladı.

GEÇEN YILKİ YARIŞ HARİKAYDI

Bu durum eski Avrupa pistlerinin takvime geri dönüşünün yolunu açtı. Yıllardır yarış yapılmayan Nürburgring, Mugello ve Portmatio pistleri böylelikle takvimde şans buldu. Ardından İntercity İstanbul Park’ın geri dönüşü gerçekleşti ve geçen yıl çok iyi bir organizasyon ile harika ve kaotik bir yarış izledik.

YARIŞSEVERLERİN İLGİSİ MEMNUN ETTİ

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Bu yılki organizasyonun ilk 2 gününe gelince... Çifte antrenman turlarının olduğu ilk günde katılım oldukça yoğundu, esasında İntercity İstanbul Park ve Formula 1 yetkilileri de bu ilgiyi beklemiyordu çünkü genellikle cuma seansı daha sakin geçer. Dolayısıyla herkesi memnun eden bir durum yaşandı.

ANTRENMANLARA LECLERC DAMGASI

Cuma günkü 1. antrenman turunda Lewis Hamilton üst üste pist tur rekorlarını kırdı ve 2005’te Juan Pablo Montoya’ya ait olan pist rekorunu tarihe gömdü. Ferrari’de inanılmaz işlere imza atan Charles Leclerc; Hamilton ve Max Verstappen’in ardından üçüncü en iyi zamanı elde etmeyi başardı.

LECLERC'İN REKORUNU YİNE HAMILTON KIRDI

İkinci antrenman turlarında yine Charles Leclerc harika işlere imza attı. Pist rekorunu kırdı ancak Lewis Hamilton bu rekoru da Monacolu pilota bırakmadı ve tur rekorunu yine geliştirdi. Seansın sonunda ise yine Hamilton liderliği alırken arkasından Leclerc ve Valtteri Bottas geldi.

ÇAKILLARA GİREN İLK İSİM RUSSELL

Üçüncü antrenman seansı başladığında yağmur devam ediyordu. Herkes önce yumuşak hamur tercihi ile başladı ancak yağmur hızlanınca yağmur lastikleri için pit stoplar başladı. Seansta George Russell çakıllara giren ilk isim oldu. Bu olaydan sonra kısa bir süre kırmızı bayraklar ile seans durduruldu ardından pit yolu açılınca yine yağmur lastikleri ile turlar başladı.

BELEDİYE ARAÇLARI YİNE İŞ BAŞINDA!

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Dün sabaha İstanbul yağmur ile uyandı. Bu durum aslında herkesin beklediği bir olaydı ancak pistin tehlike oluşturmaması gerekiyordu. Bunun için pistte ve pit alanında kurutma işlemleri yapıldı. Geçen sene viral olan belediyelerin araçları yine yardım için çalıştı!

PIERRE GASLY SÜRPRİZİ

Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly büyük bir sürprize imza atarak 3. antrenman seansını lider bitirdi. Gasly’nin arkasında Red Bull’dan Max Verstappen ve Sergio Perez yer aldı. Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc 4. ve 5. sıraları aldı.

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İSTANBUL HER YIL TAKVİMDE OLMAYI HAK EDİYOR

Uluslararası basından konuştuğumuz isimler de gerek pisti gerekse organizasyonu çok beğendiklerini ve artık her sezon takvime dâhil olması gerektiğini söylediler. Bilindiği üzere İntercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da uzun süreli bir sözleşme imzalamak için Formula 1 yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor

MÜKEMMEL ORGANİZASYON

Trafik yoğunluğunun olduğu pist girişlerinde İETT ringleri araçsız gelenleri girişlere ulaştırıyor. Multi-disiplin içeren organizasyon bu sene gerçekten layıkıyla gerçekleştiriliyor. Cuma günü yağış olmadığından pek bir sorun olduğunu söyleyemeyiz ancak dünkü yağmur seyircilere ve pilotlara zor anlar yaşattı.

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HAMILTON'DAN TARİHİ REKORLAR

3. antrenman seansı sonunda yağmur kesilince, sıralama turları öncesi İntercity Clio Cup yapılarak pistin yol tutuşunun artırılması sağlandı. Sıralama turlarının ilk bölümünde pist kuru olmasına rağmen araçların yol tutuşu hiç de sanıldığı gibi olmadı ve birçok spin atıldı.

BOTTAS VE VERSTAPPEN AVANTAJLI BAŞLAYACAK

Vettel, Ocon, Russell, Mick Schumacher ve Sainz, sıralama bölümünde elendi. En hızlı tur zamanı son bölümde sürekli olarak aşağı çekildi. Önceki gün 2 rekor kıran Hamilton, dün 1.22.868 ile rekorlarını tazeleyerek pole pozisyonunun sahibi oldu ancak güç ünitesini değiştirdiği için aldığı cezadan dolayı bugün yarışa 11. sıradan başlayacak. İkinci olan Valtteri Bottas ve üçüncü Max Verstappen bugün ilk çizgiden yarışa başlayacak. İlk üç ismi, Leclerc, Gasly, Alonso, Perez, Norris, Stroll ve Tsunoda takip etti.

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'POLE' SİHRİ BU KEZ TUTACAK MI?

Formula 1’de şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinin 5’ini pole pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005’te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008’de, Sebastian Vettel 2011’de pole pozisyonundan başladıkları yarışı birinci bitirdi. 2009’da Vettel, 2010’da Mark Webber ve 2020’de Lance Stroll, pole pozisyonu avantajlarını kullanamadı. Bugünkü yarışa ilk pole pozisyonunda başlayacak isim ise Valtteri Bottas.